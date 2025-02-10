Трамп якобы говорил с Путиным, а 28 бригада сбила Су-25: новости за выходные

Трамп поговорил с Путиным

Вчера, 9 февраля, Трамп заявил, что поговорил с российским диктатором Путиным.

Американский лидер заявил, что хотел попытаться договориться с главой Кремля о прекращении войны РФ с Украиной.

Заметим, что еще 7 февраля Трамп заявлял, что, вероятно, поговорит с Путиным. Тогда он упомянул о хороших отношениях с российским диктатором.

Ранее президент США Трамп также говорил о том, что он может вскоре встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, встреча должна состояться в Вашингтоне, поскольку в Киев он пока не собирается.

Под Торецком уничтожили вражеский Су-25

В субботу, 8 февраля, в окрестностях Торецка уничтожили вражеский Су-25. Однако, как ранее писало РБК-Украина военные 28-й ОМБр, вероятно, повредили вражеский вертолет.

Сейчас известно, что вражеский самолет метким выстрелом из ПЗРК сбил стрелок из Дубенщины. Подробнее о стрелке и его героическом поступке можно узнать в материале РБК-Украина.

Позже в тот же день военные показали остатки сбитого под Торецком Су-25.

Папа Римский не смог закончить проповедь из-за проблем с дыханием

Папа Римский Франциск сократил проповедь из-за проблем с дыханием. Он объяснил это приступом бронхита.

"Теперь я извиняюсь и прошу мастера продолжать читать, потому что мне трудно дышать", - сказал понтифик.

Маск потребовал закрытия "Радио Свобода" и "Голос Америки"

Американский миллиардер Илон Маск, который получил статус специального госслужащего в администрации президента США Дональда Трампа, призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки".

Он считает, что эти медиа напрасно тратят деньги налогоплательщиков.

Отключение стран Балтии от энергосистемы России

В субботу, 8 февраля, страны Балтии запланировали завершить отсоединение от российской энергосистемы, разорвав таким образом исторические связи с Москвой в сфере энергетики. В результате процесс пошел успешно.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выступил с заявлением об отключении стран Балтии от энергосети РФ.

Уже на следующий день стало известно, что страны Балтии синхронизировались с энергосетью ЕС.

После чего президент Эстонии призвал ЕС серьезно рассмотреть полное торговое эмбарго против РФ.

В Украине запускают проект усиления пехоты беспилотниками

В Украине запускают революционный проект "Линия дронов". Он кардинально усилит украинские бригады и будет масштабировать опыт эффективного уничтожения противника.

В материале РБК-Украина можно узнать, что министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал об этом проекте.

"Укрэнерго" предупредило об ограничении электроснабжения 10 февраля

Сегодня в Украине будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В компании предупредили, что ограничения будут применены с 06:00 до 21:00.

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак.