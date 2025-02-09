ua en ru
Вс, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Президент Эстонии призвал ЕС серьезно рассмотреть полное торговое эмбарго против РФ

Украина, Воскресенье 09 февраля 2025 21:12
UA EN RU
Президент Эстонии призвал ЕС серьезно рассмотреть полное торговое эмбарго против РФ Фото: президент Эстонии Алар Карис (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Эстонии Алар Карис считает, что Евросоюзу следует серьезно рассмотреть введение полного торгового эмбарго против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Эстонии.

Карис отметил, что Евросоюзу следует серьезно рассмотреть введение полного торгового эмбарго против России.

"Европейский Союз должен еще больше усилить свою независимость и прекратить импорт российских энергоносителей в ЕС. Мы даже должны серьезно рассмотреть возможность полного торгового эмбарго против России", - написал он.

Отключение стран Балтии от России

Напомним, что вчера, в субботу, 8 февраля, страны Балтии запланировали завершить отсоединение от российской энергосистемы, разорвав таким образом исторические связи с Москвой в сфере энергетики. В результате процесс пошел успешно.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выступил с заявлением об отключении стран Балтии от энергосети РФ.

Уже сегодня стало известно, что страны Балтии синхронизировались с энергосетью ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония Балтия
NEWS
Зеленский о завершении войны в 2025 году: для этого есть все возможности
Зеленский о завершении войны в 2025 году: для этого есть все возможности
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов