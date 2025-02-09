Президент Эстонии призвал ЕС серьезно рассмотреть полное торговое эмбарго против РФ
Президент Эстонии Алар Карис считает, что Евросоюзу следует серьезно рассмотреть введение полного торгового эмбарго против Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Эстонии.
Карис отметил, что Евросоюзу следует серьезно рассмотреть введение полного торгового эмбарго против России.
"Европейский Союз должен еще больше усилить свою независимость и прекратить импорт российских энергоносителей в ЕС. Мы даже должны серьезно рассмотреть возможность полного торгового эмбарго против России", - написал он.
Отключение стран Балтии от России
Напомним, что вчера, в субботу, 8 февраля, страны Балтии запланировали завершить отсоединение от российской энергосистемы, разорвав таким образом исторические связи с Москвой в сфере энергетики. В результате процесс пошел успешно.
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выступил с заявлением об отключении стран Балтии от энергосети РФ.
Уже сегодня стало известно, что страны Балтии синхронизировались с энергосетью ЕС.
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