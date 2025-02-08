Военные показали остатки сбитого под Торецком Су-25 (видео)

Украинские воины уничтожили российский Су-25. Все, что осталось от вражеского самолета - это лишь обугленное железо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

"Фирменная "зетка", которой так гордятся оккупанты, на оторванном крыле и разбросанные в десятках метров куски железа. Эта красота настолько согревает душу, что от нее невозможно оторваться", - отметили в бригаде.

Украинские разведчики сняли последствия удачной работы воинов зенитно-ракетного подразделения 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО, в результате которой был уничтожен российский Су-25.

"Обугленное железо - все, что осталось от российской "сушки", - подчеркнули военные.

Напомним, что сегодня, 8 февраля, в окрестностях Торецка уничтожили вражеский Су-25. Однако, как ранее писало РБК-Украина военные 28-й ОМБр, вероятно, повредили вражеский вертолет.

Сейчас известно, что вражеский самолет метким выстрелом из ПЗРК сбил стрелок из Дубенщины. Подробнее о стрелке и его героическом поступке можно узнать в материале РБК-Украина.

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