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"Линия Дронов". В Украине запускают проект усиления пехоты беспилотниками

Воскресенье 09 февраля 2025 20:07
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"Линия Дронов". В Украине запускают проект усиления пехоты беспилотниками Фото: военно-политическое руководство Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Эдуард Ткач

В Украине запускают революционный проект "Линия Дронов". Он кардинально усилит украинские бригады и будет масштабировать опыт эффективного уничтожения противника.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Это новый стандарт войны, где беспилотные системы становятся ключевым элементом боевых действий, помогая нашим защитникам и защитницам выполнять самые сложные задачи. Делаем фокус на лучших подразделениях БпЛА. "Линия Дронов" будет масштабировать эффективные беспилотные системы в Сухопутных войсках и Госпогранслужбе", - говорится в сообщении.

Умеров отметил, что первый этап охватывает пять элитных полков и бригад. В частности:

  • 20 отдельный полк "К-2";
  • 429 полк "Ахиллес";
  • 427 полк "РАРОГ";
  • 414 бригада "Птицы Мадьяра";
  • полк "Феникс" (бригада "Месть").

По словам министра, будет объединены пехота и БпЛА в единую ударную систему, что в свою очередь позволит:

  • формировать killzone (зону поражения) глубиной 10-15 км, где враг не сможет двигаться без потерь;
  • предоставлять пехоте постоянное воздушное сопровождение и прикрытие;
  • выявлять и уничтожать цели еще до того, как они приблизятся к нашим позициям.

Он добавил, что это кардинально изменит тактику боя, давая украинским воинам решающее преимущество.

"Спасибо президенту Украины за инициативу и всему оборонно-промышленному комплексу, который 24/7 развивает наши беспилотные технологии. Масштабируем технологическое преимущество. Меняем ход войны. Уничтожаем врага", - резюмировал Умеров.

Напомним, сегодня заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк сообщил, что уровень обеспечения ВСУ в 2025 году составляет уже около 200 тысяч дронов в месяц, включая FPV.

"Уровень обеспеченности наших военных на поле боя не стал хуже того уровня, который был в течение лета-осени прошлого года. Другой вопрос, если взять беспилотные системы, особенно FPV-дроны, то мы начинали первый квартал 2024 года с 20 тысяч в месяц в среднем, сегодня этот показатель около 200 тысяч в месяц и идет к росту", - сообщил он.

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