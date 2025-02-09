"Линия Дронов". В Украине запускают проект усиления пехоты беспилотниками

В Украине запускают революционный проект "Линия Дронов". Он кардинально усилит украинские бригады и будет масштабировать опыт эффективного уничтожения противника.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Это новый стандарт войны, где беспилотные системы становятся ключевым элементом боевых действий, помогая нашим защитникам и защитницам выполнять самые сложные задачи. Делаем фокус на лучших подразделениях БпЛА. "Линия Дронов" будет масштабировать эффективные беспилотные системы в Сухопутных войсках и Госпогранслужбе", - говорится в сообщении.

Умеров отметил, что первый этап охватывает пять элитных полков и бригад. В частности:

20 отдельный полк "К-2";

429 полк "Ахиллес";

427 полк "РАРОГ";

414 бригада "Птицы Мадьяра";

полк "Феникс" (бригада "Месть").

По словам министра, будет объединены пехота и БпЛА в единую ударную систему, что в свою очередь позволит:

формировать killzone (зону поражения) глубиной 10-15 км, где враг не сможет двигаться без потерь;

предоставлять пехоте постоянное воздушное сопровождение и прикрытие;

выявлять и уничтожать цели еще до того, как они приблизятся к нашим позициям.

Он добавил, что это кардинально изменит тактику боя, давая украинским воинам решающее преимущество.

"Спасибо президенту Украины за инициативу и всему оборонно-промышленному комплексу, который 24/7 развивает наши беспилотные технологии. Масштабируем технологическое преимущество. Меняем ход войны. Уничтожаем врага", - резюмировал Умеров.