Маск потребовал закрытия "Радио Свобода" и "Голос Америки"

Американский миллиардер Илон Маск призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки". Он считает, что эти медиа напрасно тратят деньги налогоплательщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в соцсети Х.

"Европа сейчас свободна (не считая удушающей бюрократии). Алло, их больше никто не слушает. Это просто левые радикальные сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой, сжигая 1 миллиард долларов в год денег американских налогоплательщиков", - подчеркнул миллиардер в своем посте.

Маск, получивший статус специального госслужащего в администрации президента США Дональда Трампа, привел сразу несколько пунктов, из-за которых, по его мнению, стоит закрыть данные издания.

Напомним, что в субботу, 8 февраля, президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что поручил Илону Маску пересмотреть "практически все", включая расходы на Пентагон и образование в США.

По словам главы Белого дома, некоторые вещи, которые будут найдены, довольно плохие.

Зато сегодня стало известно, что федеральный судья заблокировал Департаменту эффективности государственного управления Илона Маска доступ к записям Минфина США, которые содержат конфиденциальные персональные данные.

В частности, от него были закрыты номера соцстрахования и банковских счетов.

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