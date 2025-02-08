Премьер-министр Литвы сделал заявление об отключении стран Балтии от энергосети РФ

В суботу, 8 февраля, Литва, Латвия и Эстония окончательно отсоединились от российской энергосистемы. Этот шаг является важным к энергетической независимости.

Об этом заявил литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Более сильное, более устойчивое энергетическое будущее теперь в наших руках. Сегодня утром Литва вместе с Латвией и Эстонией сделала важный шаг к энергетической независимости, отключившись от контролируемой Россией электросети", - написал он. Палуцкас добавил, что этот шаг стран Балтии укрепляет их энергетическую безопасность, углубляет интеграцию с Европой и обеспечивает стабильное и надежное энергоснабжение.