Папа Римский не смог закончить проповедь из-за проблем с дыханием, - ANSA
Папа Римский Франциск сократил проповедь из-за проблем с дыханием. Он объяснил это приступом бронхита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское агентство ANSA.
Папа Римский проводил проповедь в воскресенье в Ватикане. Однако он был вынужден ее сократить.
"Теперь я извиняюсь и прошу мастера продолжать читать, потому что мне трудно дышать", - сказал понтифик.
Он объяснил это тем, что у него появились проблемы с дыханием на фоне приступа бронхита.
Заявления Папы Римского о войне в Украине
Напомним, Папа Римский неоднократно отличался неоднозначными заявлениями о войне России против Украины. В частности, он заявлял о необходимости проявить "смелость поднять белый флаг" и начать переговоры.
При этом недавно понтифик называл украинцев и россиян "двоюродными братьями" и подчеркивал, что народам нужно "найти общий язык".
В то же время на днях Папа Римский Франциск пообщался с молодыми украинцами и ответил на их вопросы. Понтифик призвал к патриотизму, а также к прощению врагов.
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