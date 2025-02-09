Трамп созвонился с Путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер хотел попытаться договориться с главой Кремля о прекращении войны РФ с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Post .

Президент США на борту Air Force One рассказал американскому изданию в пятницу в интервью, что Путин "хочет, чтобы люди перестали гибнуть" во время войны.

На вопрос представителей СМИ, сколько они разговаривали, Трамп отметил, что "лучше бы я не говорил".

Американский президент считает, что Путину будто бы "небезразличны" убийства на фронте.

"Он хочет, чтобы люди перестали умирать. Все эти мертвые люди. Молодые, молодые, красивые люди. Они как ваши дети, их два миллиона - и без причины", - цитирует Трампа The New York Post.

Также он повторил утверждение, что широкомасштабной войны РФ против Украины "никогда бы не произошло", если бы он был президентом в 2022 году.

По словам Трампа, в отличие от своего предшественника, у него "всегда были хорошие отношения с Путиным".

Также президент США заявил, что у него есть конкретный план прекращения российско-украинской войны.

"Я надеюсь, что это быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война такая плохая в Украине. Я хочу покончить с этим проклятым делом", - рассказал Трамп.

Обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Волцу, который присоединился к нему в его кабинете на борту Air Force One, Трамп сказал: "Давайте начнем эти встречи".

"Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Гибнут молодые красивые солдаты. С обеих сторон. По всему полю боя", - цитирует президента США американское издание.

Ожидается, что на следующей неделе вице-президент США Джей Ди Ванс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.

Трамп заявил, что хочет заключить с Зеленским соглашение на 500 миллионов долларов по доступу к редкоземельным минералам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Вопрос о переговорах между Трампом, Зеленским и Путиным о прекращении войны

Напомним, 7 февраля Трамп заявил, что, вероятно, поговорит с Путиным. Он напомнил о хороших отношениях с ним. Ранее президент США Трамп заявлял о том, что он может вскоре встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, встреча должна состояться в Вашингтоне, поскольку в Киев он пока что не собирается.

Также РБК-Украина писало, что недавно президент Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным. Однако подчеркнул на условии, что нужно понимать, чем закончится война.

Добавим, 7 февраля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что визит спецпредставителя президента США по Украине и России Кита Келлога в Украину ожидают в феврале. Как ранее писало РБК-Украина, Келлог может прибыть в Украину 20 февраля.

Кроме того, 7 февраля Зеленский объяснил, почему Трамп должен увидеться с ним до встречи с Путиным. А 8 февраля президент Украины отметил, что российский диктатор не хочет мира. Глава государства отметил, что РФ планирует увеличить армию еще на 100 тысяч человек.

Добавим, в обнародованном 9 февраля отчете Института изучения войны (ISW) эксперты обратили внимание, что РФ продолжает расширять свой военный потенциал. А это свидетельствует о том, что Кремль не заинтересован в переговорах или длительном мире с Украиной.