"Укрэнерго" предупредило об ограничении электроснабжения 10 февраля: на кого распространится

Завтра, 10 февраля, в Украине будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

В компании предупредили, что ограничения будут применены с 06:00 до 21:00. Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак "Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - добавили в "Укрэнерго". В то же время известно, что отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются.