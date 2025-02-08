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Не только Су-25. Воины 28-й ОМБр, вероятно, повредили вражеский вертолет

Украина, Суббота 08 февраля 2025 17:16
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Не только Су-25. Воины 28-й ОМБр, вероятно, повредили вражеский вертолет Фото: воины 28-й ОМБр уничтожили российский Су-25 (РОСЗМИ)
Автор: Карина Левицкая

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский Су-25. В то же время, вероятно, был поврежден вражеский вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

По данным военных, в окрестностях Торецка сводное зенитно-ракетное подразделение 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО "Иглой" отправило российский Су-25 "на вечную стоянку".

"Вертолет Ми-8 пытался эвакуировать пилота, но и здесь неудача - наши расчеты FPV операторов R.V. и батальон беспилотных систем не дали ему это сделать. В результате вертолет, хромая, вернулся обратно и требует немалого ремонта", - пояснили в бригаде.

К тому же, по данным военных, пилот вражеского Су-25 так и остался брошен.

"Видимо не русский, потому что как известно: "русские своих не бросают." Кого бросили - тот не свой", - отметили в бригаде.

Фейк о захвате Торецка

Вчера днем в Министерстве обороны России заявили о захвате Торецка. Однако к вечеру в Вооруженных силах Украины опровергли российский фейк о захвате Торецка.

Заметим, что в комментарии РБК-Украина председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал, почему, по его мнению, россияне вбросили фейк о захвате Торецка.

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