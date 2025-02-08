Не только Су-25. Воины 28-й ОМБр, вероятно, повредили вражеский вертолет

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский Су-25. В то же время, вероятно, был поврежден вражеский вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

По данным военных, в окрестностях Торецка сводное зенитно-ракетное подразделение 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО "Иглой" отправило российский Су-25 "на вечную стоянку".

"Вертолет Ми-8 пытался эвакуировать пилота, но и здесь неудача - наши расчеты FPV операторов R.V. и батальон беспилотных систем не дали ему это сделать. В результате вертолет, хромая, вернулся обратно и требует немалого ремонта", - пояснили в бригаде.

К тому же, по данным военных, пилот вражеского Су-25 так и остался брошен.

"Видимо не русский, потому что как известно: "русские своих не бросают." Кого бросили - тот не свой", - отметили в бригаде.