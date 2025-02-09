Страны Балтии синхронизировались с энергосетью ЕС

Эстония, Латвия и Литва завершили процесс отключения от российской энергосистемы. И сегодня, 9 февраля, полностью синхронизировались с континентальной сетью ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейской комиссии.

Этот шаг обеспечивает большую энергетическую безопасность и возможность пользоваться преимуществами объединенной энергетической системы ЕС.

Синхронизация с энергосетью ЕС стала значительным шагом к энергетической независимости стран Балтии после более чем двадцатилетней подготовки.

Отключение стран Балтии от России

Ранее РБК-Украина сообщало, что вчера, в субботу, 8 февраля, страны Балтии запланировали завершить отсоединение от российской энергосистемы, разорвав таким образом исторические связи с Москвой в сфере энергетики. В результате процесс пошел успешно.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выступил с заявлением об отключении стран Балтии от энергосети РФ.

За несколько дней до отключения министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас подчеркнул, что этот шаг лишит Россию возможности использовать энергоснабжение как инструмент геополитического влияния.

Этот же тезис сказала и глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, отметив, что Россия больше не может использовать энергетику как инструмент шантажа.

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