Страны Балтии отключились от энергосети РФ
Литва, Латвия и Эстония завершили отсоединение от российской энергосистемы 8 февраля. Процесс прошел успешно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.
"Предприятие Augstsprieguma tīkls (Латвия) сообщает, что отключение прошло успешно", - пишет издание.
На домашней странице предприятия также уточняется, что никаких проблем в латвийских электросетях после отключения не выявлено.
Министерство климата и энергетики страны уже также подтвердило, что отключение прошло успешно.
В настоящий момент операторы стран Балтии - Elering (Эстония), Augstsprieguma tīkls (Латвия) и Litgrid (Литва) одновременно запустили изолированные тесты производительности.
Отключение стран Балтии от энергосистемы РФ
Как писало РБК-Украина ранее, Литва, Латвия и Эстония завершат отсоединение от российской энергосистемы 8 февраля. Таким образом страны окончательно разорвут связи с Россией в сфере энергетики.
В частности в Эстонии призвали граждан быть гтовыми к отключениям света. А спасатели попросили проверить домашние запасы, наличие лекарств, а также позаботиться об альтернативных источниках электропитания и развлечениях.
В свою очередь, глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила, что Россия больше не может использовать энергетику в качестве инструмента шантажа.
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