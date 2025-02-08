Страны Балтии отключились от энергосети РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM .

Министерство климата и энергетики страны уже также подтвердило, что отключение прошло успешно.

На домашней странице предприятия также уточняется, что никаких проблем в латвийских электросетях после отключения не выявлено.

Отключение стран Балтии от энергосистемы РФ

Как писало РБК-Украина ранее, Литва, Латвия и Эстония завершат отсоединение от российской энергосистемы 8 февраля. Таким образом страны окончательно разорвут связи с Россией в сфере энергетики.

В частности в Эстонии призвали граждан быть гтовыми к отключениям света. А спасатели попросили проверить домашние запасы, наличие лекарств, а также позаботиться об альтернативных источниках электропитания и развлечениях.

В свою очередь, глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила, что Россия больше не может использовать энергетику в качестве инструмента шантажа.

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