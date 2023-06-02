Трагедия возле укрытия в Киеве и европейский саммит в Молдове: новости за 1 июня

В Деснянском районе Киева из-за российской атаки погибли три человека, поскольку они не смогли попасть в укрытие, которое было закрыто. А также мировые лидеры собрались на саммит Европейского политического сообщества в Молдове. На переговоры отправился и президент Украины Владимир Зеленский.

Детальнее о том, что произошло в четверг, 1 июня, - в материале РБК-Украина .

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В Киеве из-за закрытого укрытия во время ракетной атаки погибли три человека

В ночь на 1 июня российские оккупанты атаковали Киев ракетами из ОТРК "Искандер". Силы ПВО сбили все ракеты, однако их обломки упали на проезжую часть в Днепровском районе и вблизи поликлиники в Деснянском районе.

В результате падения обломков российских ракет в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок. Они направлялись к укрытию в поликлинике, которое оказалось закрытым.

Из-за этого инцидента полиция уже возбудила уголовное дело. А мэр города Виталий Кличко попросил отстранить от исполнения обязанностей на время следствия главу Деснянского района.

Позже стало известно, что правоохранители задержали трех чиновников и охранника из-за закрытого укрытия в столице. Им готовятся сообщить о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Кроме того, в Украине проверят работу всех укрытий после трагедии в Деснянском районе. А киевские укрытия будут открыты на постоянной основе даже несмотря на то, что там могут действовать вандалы и бездомные.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что укрытия в Украине должны быть открыты круглосуточно. Обеспечить их наличие и доступность - это обязанность местных властей. Он также пообещал, что все виновные в гибели трех человек в Киеве во время ночной атаки РФ понесут наказание. Однако сначала он вернется из Молдовы в Украину, чтобы ознакомиться со всеми деталями.

В Молдове прошел саммит Европейского политического сообщества

В четверг, 1 июня, мировые лидеры собрались на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдове. На переговоры отправился и президент Украины Владимир Зеленский. В повестке дня были вопросы региональной безопасности, а особое внимание участники уделили противостоянию российской агрессии.

На открытии саммита главы Молдовы Майя Санду подчеркнула, что мероприятие проходит всего в 20 км от границы с Украиной, и этот саммит является ярким выражением солидарности с украинским народом.

В ходе встреч на саммите в Молдове Владимир Зеленский назвал несколько важных шагов, которые необходимо предпринять Европе для того, чтобы помочь Украине в борьбе с российскими оккупантами.

Один из них - предоставление оружия, чтобы защититься от российского террора на земле и в небе, в частности, систем ПВО и боевых истребителей.

Напомним, президент Украины также провел неформальную встречу в рамках коалиции истребителей с премьерами Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, по результатам которой заявил о мощной поддержке союзников. Стороны договорились в ближайшее время приступить к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 и самолетах других типов.

Относительно систем ПВО Patriot, украинский лидер подчеркнул, что они уже продемонстрировали свои возможности по уничтожению российских ракет любого типа. Поэтому на саммите поднимались вопросы строительства "Небесного щита" для всей Европы.

Зеленский на саммите заявил также о стремлении к скорейшему вступлению в НАТО и ЕС.

Зерновая инициативная остановлена. Россия заблокировала регистрацию флота во все порты

Зерновая инициативная была полностью остановлена. Российская Федерация заблокировала регистрацию входящего флота во все порты нашей страны.

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле объявил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня из-за очередного безосновательного отказа российской делегации регистрировать входящий флот к участию в инициативе.

30 и 31 мая Россия без объяснений зарегистрировала только одно входное судно на порт "Черноморск", когда другие стороны СКЦ подтвердили к участию в Черноморской инициативе 10 судов на три порта.

Сейчас в очереди инспекцию в территориальных водах Турции ожидают 50 судов, на которые необходимо загрузить 2,4 млн тонн продовольствия для мира. Некоторые суда ожидают инспекцию уже более 3 месяцев. Это, со своей стороны, 1 млрд убытков, которые отражаются на конечной стоимости продовольствия для мира.



Украинская делегация направила письмо в Секретариат СКЦ с требованием возобновить полноценную работу в составе 3 инспекционных команд и 9 инспекций в день, как того требуют процедуры СКЦ. Украинские инспекторы находятся в СКЦ и готовы немедленно приступить к работе в случае возобновления регистрации судов.

Пентагон закупит для Украины установки Gepard более чем на 118 млн долларов

Пентагон заключил контракт с американской оборонной компанией Global Military Products для закупки и поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard. Сумма контракта больше 118 млн долларов.

Планируется, что контракт будет выполняться в Иордании, а средства на него были выделены из "средств на зарубежные военные продажи (Инициатива содействия безопасности Украины) за 2010 финансовый год".

Дата поставки в Украину установок Gepard намечена на 30 мая 2024 года.

В Швейцарии концерн просит разрешения на поставку Leopard 1 Украине

Швейцарский концерн Ruag, несмотря на нейтралитет страны, подал правительству официальную заявку на передачу 96 танков Leopard 1 Украине.

Как отметили в Ruag, в покупке заинтересован германский оборонный концерн Rheinmetall. После инспекции и ремонта танки будут переданы Украине.