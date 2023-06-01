Союзники продемонстрировали мощную поддержку в оказании истребителей, - Зеленский
Украина получила мощную поддержку от своих союзников по поставке истребителей военным.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества в Молдове.
По его словам, он получил решительную поддержку со стороны союзников, присутствовавших на саммите в Молдове, в вопросе предоставления Киеву истребителей для отпора российским войскам.
Также Зеленский сообщил, что подписал соглашение со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, которое усиливает поддержку Бухарестом "евроатлантической интеграции Украины".
"Это важный шаг в преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе", - сказал президент.
Истребители для Украины
Во время саммита G7 президент США Джо Байден решительно заявил о поддержке обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16 .
Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии.
Как заявил руководитель Пентагона Остин Ллойд, обучение может начаться уже в ближайшие недели, а Нидерланды тем временем могут стать первой страной, которая передаст Украине F-16 .
Украина хочет получить именно истребители F-16, поскольку они могут выполнять боевые задания в тылу и передовой, а также прикрывать небо как ПВО.
Саммит Европейского политического сообщества
1 июня в Кишиневе прошел второй саммит Европейского политического сообщества. На него приглашены 50 президентов, премьеров и высокопоставленных европейских чиновников.
По словам президента Владимира Зеленского, на саммите он хотел поднять такие темы , как:
- развитие коалиции истребителей;
- создание коалиции ПВО Patriot;
- украинскую формулу мира;
- вступление нашей страны в ЕС и НАТО.
Президент во время саммита также подчеркнул, что все страны, имеющие общие границы с Россией, должны как можно быстрее присоединиться к ЕС и НАТО. Иначе их ждет только два варианта .
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