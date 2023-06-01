Новый рейд и Шебекино в огне. Что происходит в Белгородской области

"Русский добровольческий корпус" отправился в очередной рейд по Белгородской области (Российская Федерация). Прямо сейчас идут бои в окрестностях городка Шебекино.

Обстрелы Шебекино

Обстрелы Шебекино продолжались всю ночь и утро. Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате ночных прилетов пострадали двое мужчин - одного контузило, второму оторвало левую руку.

По его словам, над Белгородским районом работала ПВО, а центр и окраины Шебекино были под постоянным огнем.

Фото: Шебекино находится возле Харьковской области (google.com/map)

По состоянию на утро, в Шебекино было 8 раненых, в том числе сотрудник полиции и охранник моста. Что касается разрушений, то якобы есть попадание в частный дом, повреждено много окон и балконов в частных и многоквартирных домах, есть обрывы на линии электропередач. Также снаряд попал в административное здание.

При этом Гладков уверяет, что все российские силовики и военные на месте, "противника на территории Белгородской области не было и нет". Администрация районов и городов эвакуирует население.

Бой возле пограничного пункта

Российские Telegram-каналы сообщили о боях с якобы "украинскими диверсантами", которые танками атаковали автомобильный пункт пропуска "Шебекино". По состоянию на утро активная атака возле границы якобы была отбита, а в районе пункта пропуска слышны одиночные выстрелы.

Свое присутствие на шебекинском направлении подтвердили бойцы "Русского добровольческого корпуса".

"Бойцы РДК снова ведут бои на территории Российской Федерации. Совсем скоро покажется окраина Шебекино", - заявил командир Денис Никитин.

Он также объявил, что началась обещанная ранее вторая фаза действий на территории РФ. Местным жителям следует оставаться дома или в укрытиях.

Также представители РДК публикуют фото из занятых зданий.

Легион "Свобода России" отметил, что находится возле украинско-российской границы, без указания точного района. Сообщается об уничтожении российского самоходного миномета "Тюльпан", грузовика с боекомплектом и колонны РСЗО "Град".

Всем гражданским рекомендуется спускаться в подвали и укрытия, чтобы не позволить Кремлю сделать из себя "мучеников режима".

Залп из "Градов"

Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, по Шебекино был нанесен удар из реактивных систем залпового огня "Град".

От прямого попадания горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. Сейчас в Шебекино нет света.

"Русский добровольческий корпус" подтвердил причастность к этой атаке. Бойцы заявили, что российские силовики в Шебекино объявили план "Крепость" и собрались в здании местного управление.

"Мы дали им собраться и накрыли пакетами "Градов". Результат уже известен, даже в Z-СМИ. Благодарим местное население за важную своевременную информацию!", - отметили в РДК.

По состоянию на 13:40 передовые отряды РДК веле бои в предместьях Шебекино, а именно в селах Новая Таволжанка и Титовка.

В Минобороны РФ нафантазировали "более 30 уничтоженных террористов"

Тем временем Минобороны России в очередной раз показало, что находится в другой реальности. В его сводке говорится о том, что до двух мотопехотных рот с танками попытались вторгнуться в районе Новой Таволжанки и пункта пропуска "Шебекино".

Для отражения атаки задействовали армейскую авиацию и тяжелые огнеметные системы. Причем якобы по состоянию на 12:50 все силы атаковавших были отброшены.

А на приграничной территории со стороны Украины "уничтожено более 30-ти террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО "Град", один пикап".

"Путин активно занимается отселением людей"

У президента РФ Владимира Путина говорят, что он регулярно получает информацию о ситуации в Белгородской области от пограничников, военных, спасателей и местных властей.

"Главный вопрос - оказание помощи людям, поддержка во временном переселении. Этим сегодня Путин занимается активно", - заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, события в Белгородской области "не могут оказать влияние на ход военной операции".

РДК предлагает российским военным сдаться в плен

На фоне очередного рейда бойцы обратились к военным, брошенным под Шебекино в попытке остановить продвижение добровольцев РДК.

"Призываем всех солдат и офицеров путинской армии спасти свою жизнь и обратиться в проект "Хочу жить" для добровольной сдачи в плен. Вам гарантируется содержание под присмотром представителей Международного комитета Красного Креста, соблюдение Женевских конвенций, трехразовое питание, медицинская помощь и возможность регулярной связи с домом", - говорится в обращении.

Что было до этого

РДК ранее 22 мая провел рейд в Белгородской области. Он сопровождался боями, также сообщалось о взятии под контроль двух населенных пунктов. Боевые действия шли в районе пункта пропуска "Грайворон" на границе с Сумской областью.

По некоторым данным, в рейде были задействованы два танка, бронетранспортер и девять бронемашин. Также сообщалось о захвате трофейной российской техники.

Российские Telegram-каналы писали о том, что в украинский плен попал срочник. А при ударе из РСЗО по военному городку Белгород-22 погибли двое военных, еще четверо были ранены. Ряд каналов сообщало о погибших терробороновцах.

Потери не были официально подтверждены российскими властями.

"Русский добровольческий корпус" потерял двух человек погибшими. Еще 10 бойцов получили ранения.

Как заявили в украинской военной разведке, операция российских добровольцев направлена на создание полосы безопасности в приграничных районах Белгородской области, откуда регулярно наносятся удары по Украине.