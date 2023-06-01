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Россия перебрасывает колонны военной техники к приграничью Белгородской области

Новина українською →
Россия, Четверг 01 июня 2023 18:49
Россия перебрасывает колонны военной техники к приграничью Белгородской области Фото: РФ опрокидывает колонны военной техники в приграничье Белгородской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жители российского Белгорода и области заметили движение военной техники в сторону границы с Украиной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как заявляют местные жители, колонна тягачей с танками двигалась в сторону приграничного города Шебекино. Техника была накрыта маскировочными сетками.

Ситуация в Шебекино

Ранее губернатор Белгородской области заявлял, что в городе обломки артиллерийских снарядов повредили один автомобиль и участок дорожного полотна. Есть обрывы на линии электропередачи.

Ситуация в Белгородской области

Власти РФ в очередной раз заявили о массированных обстрелах пограничного города Шебекино в Белгородской области. По словам губернатора Гладкова, ситуация в городе – "ухудшается". Также он рассказал, что сообщил о ситуации российскому диктатору Владимиру Путину.

Добавим также, что пограничный город Шебекино в последнее время часто находится под обстрелами, в которых местные власти постоянно обвиняют ВСУ. На днях губернатор Гладков заявил, что лично попал под обстрел .

Отметим, что в Украине категорически отрицают причастность к таким атакам.

Подробно о том, что происходит в Белгородской области читайте в материале РБК-Украина - "Новый рейд и Шебекино в огне. Что происходит в Белгородской области".

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