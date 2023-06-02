Трагедія біля укриття у Києві та європейський саміт у Молдові: новини за 1 червня

У Деснянському районі Києва через російську атаку загинули троє людей, оскільки вони не змогли потрапити в укриття, яке було закрите. А також вчора світові лідери зібралися на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові. На переговори вирушив і президент України Володимир Зеленський.

Детальніше про те, що сталося у четвер, 1 червня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

У Києві через закрите укриття під час ракетної атаки загинуло троє людей

Вніч на 1 червня російські окупанти атакували Київ ракетами з ОТРК "Іскандер". Сили ППО збили всі ракети, однак їх уламки впали на проїжджу частину в Дніпровському районі та поблизу поліклініки у Деснянському районі.

В результаті падіння уламків російських ракет в Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки та дитина. Вони прямували до укриття у поліклініці, яке виявилося закритим.

Через цей інцидент поліція вже відкрила кримінальну справу. А мер міста Віталій Кличко попросив усунути від виконання обов'язків на час слідства голову Деснянського району.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці затримали трьох чиновників та охоронця через закрите укриття у столиці. Їм готуються повідомити про підозру за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

Окрім того, в Україні перевірять роботу всіх укриттів після трагедії у Деснянському районі. А київські укриття тим часом будуть відкриті на постійній основі навіть попри те, що там можуть діяти вандали та безхатьки.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що укриття в Україні мають бути відкритими цілодобово. Забезпечити їх наявність та доступність - це обовʼязок місцевої влади. Він також пообіцяв, що всі винні в загибелі трьох людей у Києві під час нічної атаки РФ, понесуть покарання. Однак спочатку він повернеться з Молдови в Україну, щоб ознайомитися з усіма деталями.

У Молдові відбувся саміт Європейської політичної спільноти

У четвер, 1 червня, світові лідери зібралися на саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС) у Молдові. На переговори вирушив і президент України Володимир Зеленський. На порядку денному були питання регіональної безпеки, а особливу увагу учасники приділили протистоянню російській агресії.

На відкритті саміту глави Молдови Майя Санду наголосила, що захід проходить лише за 20 км від кордону з Україною, і цей саміт є яскравим виразом солідарності з українським народом.

У ході зустрічей на саміті в Молдові Володимир Зеленський назвав кілька важливих кроків, які необхідно зробити Європі для того, щоб допомогти Україні в боротьбі з російськими окупантами.

Один із них - надання зброї, щоб захиститися від російського терору на землі та в небі, зокрема, систем ППО та бойових винищувачів.

Зазначимо, президент України також провів неформальну зустріч у рамках коаліції винищувачів із прем'єрами Великобританії, Нідерландів, Польщі, Данії, Швеції, Бельгії, за результатами якої заявив про потужну підтримку союзників. Сторони домовилися найближчим часом розпочати тренування українських пілотів на винищувачах F-16 та літаках інших типів.

Щодо систем ППО Patriot український лідер наголосив, що вони вже продемонстрували свої можливості зі знищення російських ракет будь-якого типу. Тому на саміті порушували питання щодо будівництва "Небесного щита" для всієї Європи.

Зеленський на саміті заявив також про прагнення до швидкого вступу в НАТО та ЄС.

Зернова ініціативна зупинена. Росія заблокувала реєстрацію флоту до всіх портів

Зернова ініціативна була повністю зупинена. Російська Федерація заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів нашої країни.

Спільний координаційний центр (СКЦ) в Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня через чергову безпідставну відмову російської делегації реєструвати вхідний флот до участі в ініціативі.

30 й 31 травня Росія без жодних пояснень зареєструвала лише одне вхідне судно на порт "Чорноморськ", тоді, коли інші сторони СКЦ підтвердили до участі в Чорноморській ініціативі 10 суден на три порти.

Наразі в черзі на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 50 суден, на які необхідно завантажити 2,4 млн тонн продовольства для світу. Деякі судна очікують на інспекцію вже більше ніж 3 місяці. Це, зі свого боку, 1 млрд збитків, які позначаються на кінцевій вартості продовольства для світу.



Українська делегація направила лист до Секретаріату СКЦ з вимогою відновити повноцінну роботу в складі 3 інспекційних команд та 9 інспекцій на день, як того вимагають процедури СКЦ. Українські інспектори наразі перебувають в СКЦ та готові негайно приступити до роботи в разі відновлення реєстрації суден.

Пентагон закупить для України установки Gepard на понад 118 млн доларів

Пентагон уклав контракт з американською оборонною компанією Global Military Products для закупівлі та постачання Україні зенітних самохідних установок Gepard. Сума контракту більша за 118 млн доларів.

Планується, що контракт виконуватиметься в Йорданії, а кошти на нього було виділено із "коштів на закордонні військові продажі (Ініціатива сприяння безпеці України) за 2010 фінансовий рік".

Дата постачання в Україну установок Gepard намічено на 30 травня 2024 року.

У Швейцарії концерн просить дозволу на постачання Leopard 1 Україні

Швейцарський концерн Ruag, попри нейтралітет країни, подав до уряду офіційну заявку на передачу 96 танків Leopard 1 Україні.

Як відзначили в Ruag, в купівлі зацікавлений німецький оборонний концерн Rheinmetall. Після інспекції й ремонту танки будуть передані Україні.