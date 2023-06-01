В Киеве приняли важное решение по укрытиям

Киевские укрытия будут открыты на постоянной основе, несмотря на то, что там могут действовать вандалы и бездомные.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука на брифинге для печати.

"Сегодня принято решение, чтобы они (укрытие – ред.) были постоянно открыты. До этого были разговоры, что мы не можем их держать постоянно открытыми, потому что там сделаны ремонтные работы и бездомные будут организовывать там приюты", - рассказал он.

По словам Ткачука, данное решение связано с тем, что Россия начала наносить по городу удары баллистическими ракетами.

В случае, если укрытие будет все же закрыто горожанам советуют звонить по телефону 101 или колл-центр 1551.

"Спасатели приедут и срежут этот замок. Даже если это частная собственность", - заявил чиновник.

Обстрелы Киева

В мае Россия почти каждый день наносила удары по столице. Это были как запуски беспилотников, так и удары гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.

К счастью, силы ПВО успешно ликвидировали все цели над столицей. Однако обломки ракет и дронов упали в нескольких районах Киева.

Однако в ночь на 1 июня из-за падения обломков одного из снарядов в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок. Как позже оказалось, погибшие пытались попасть в укрытие, которое было закрыто.

Полиция возбудила уголовное дело из-за инцидента, а городской голова Виталий Кличко призвал на время следствия отстранить от исполнения обязанностей главу Деснянского района.

Агентство раскрывало все подробности трагедии, произошедшей в Деснянском районе Киева.