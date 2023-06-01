Пентагон закупит для Украины установки Gepard на более 118 млн долларов

Пентагон заключил контракт с американской оборонной компанией Global Military Products для закупки и поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard. Сумма контракта больше 118 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны США.

"Компания Global Military Products Inc.*, Флорида, получила контракт с твердофиксированной ценой на сумму 118 375 740 долларов США на закупку и поставку 35-мм систем противовоздушной обороны Gepard", - говорится в сообщении.

Планируется, что контракт будет выполняться в Иордании, а средства на него были выделены из "средств на зарубежные военные продажи (Инициатива содействия безопасности Украины) за 2010 финансовый год".

Дата поставки в Украину установок Gepard намечены на 30 мая 2024 года.

Помощь США Украине

Вчера, 31 мая, США объявили очередной пакет военной помощи для Украине. Его стоимость оценивается в 300 млн долларов. В этом пакете Украина сможет получить дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, ракеты AIM-7, ЗРК Stinger, ПВО Avenger и другое.

Для справки

Gepard - это немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка, которая производилась компанией Krauss-Maffei с середины 1970-х годов.