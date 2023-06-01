В Киеве уточнили данные о жертвах в результате ночной ракетной атаки

В Киеве по уточненным данным в результате вражеского ракетного обстрела в ночь на 1 июня среди трех погибших - один ребенок, а не двое. Число травмированных составило 10 человек, в том числе и ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской городской военной администрации в Telegram.

Все погибшие - жители Деснянского района столицы.

"Пострадавшие: в Деснянском районе: 3 погибших, из них 1 ребенок (2012 г.р.) и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок", - рассказали в КГВА.

В Днепровском районе столицы два человека получили травмы.

"Всего: 3 погибших, из них 1 ребенок и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок. Информация уточняется", - сообщили в администрации.

Ракетная атака РФ на Киев 1 июня

В ночь на 1 июня в Киеве, а также в ряде областей, была объявлена воздушная тревога. Как сообщили в Киевской областной военной администрации, враг для атаки использовал ракеты.

В регионе работала ПВО, и в столице прозвучала серия взрывов, а местные власти сообщили о падении обломков в двух районах Киева.

Позже в КГВА сообщили, что РФ, вероятно, использовала для атаки крылатые и баллистические ракеты - все они были сбиты.

Подробности о последствиях этой вражеской ночной атаки на столицу - в материале РБК-Украина.