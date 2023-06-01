Германия передала Украине наземные беспилотники THeMIS и боеприпасы для Leopard 1
Германия передала Украине семь гусеничных беспилотных платформ THeMIS и боеприпасы для танков Leopard 1 для защиты от российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкого правительства.
Кроме того, Украина получила от Германии семь полуприцепов для тягачей 8x8 HX81.
К тому же Берлин планирует передать украинским защитникам 64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 и 66 бронетранспортеров.
Наземные беспилотники THeMIS
THeMIS - это многофункциональная беспилотная гусеничная платформа. В основном они используются для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов. Также THeMIS могут использоваться для обезвреживания боеприпасов или поддержки разведывательных операций.
Платформой управляют с помощью пульта дистанционного управления. Его также можно запрограммировать на самостоятельное перемещение между разными точками. Скорость THeMIS составляет 25 км/ч.
THeMIS оснащен гибридным дизельно-электрическим двигателем и имеет грузоподъемность 750 кг.
Отметим, что у Украины уже есть вооружение THeMIS - их ей передала Эстония.
Взаимодействие Украины и Германии
Напомним, что Германия поддерживает Украину в войне против России. Она передает государству военную помощь и вооружение.
Так, недавно Украина официально попросила Берлин передать дальнобойные ракеты Taurus с радиусом действия до 500 км, что позволило бы Киеву бить по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта.
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