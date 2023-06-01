Укрытия должны быть доступны круглосуточно. Это обязанность местных властей, - Зеленский
Укрытия в Украине должны быть открыты круглосуточно. Обеспечить их наличие и доступность это обязанность местных властей.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Прежде всего мои соболезнования родным и близким тех, чьи жизни унесли российские удары. Мы делаем максимум, чтобы защитить людей", - сказал Зеленский.
Он отметил, что не было такой международной встречи или таких международных переговоров, на которых бы не поднимался вопрос ПВО для Украины.
"Но защита людей - это защита на всех уровнях. Укрытия должны быть доступны. Никогда больше не должна повториться ситуация, как этой ночью в Киеве, когда люди пришли в укрытие, а укрытие закрыто", - подчеркнул президент.
По его словам, обеспечить наличие и доступность укрытий круглосуточно - это обязанность представителей местных властей.
"Больно видеть небрежное отношение к этой обязанности. Больно видеть потери. И если обязанность на местах не выполняется, это прямая обязанность правоохранителей - привлекать к ответственности", - подытожил глава государства.
Трагедия у укрытия в Киеве
В четверг, 1 июня, ночью российские оккупанты атаковали Киев ракетами из ОТРК "Искандер". Силы ПВО сбили все ракеты, однако их обломки упали на проезжую часть в Днепровском районе и вблизи поликлиники в Деснянском районе.
В результате падения обломков российских ракет в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок. В момент падения обломков они находились вблизи укрытия, потому что поликлиника была закрыта.
Из-за этого инцидента полиция уже возбудила уголовное дело. А мэр города Виталий Кличко попросил отстранить от исполнения обязанностей на время следствия главу Деснянского района.
Позже стало известно, что правоохранители задержали трех чиновников и охранника из-за закрытого укрытия в столице. Им готовятся сообщить о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
Кроме того, в Украине проверят работу всех укрытий после трагедии в Деснянском районе. А киевские укрытия будут открыты на постоянной основе даже несмотря на то, что там могут действовать вандалы и бездомные.
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