Потери России с начала войны на 1 июня составили больше 208 тысяч военных, - Генштаб

Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине на 1 июня (GettyImages)

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 1 июня, составили 460 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения по данным на 24 мая, составляет 208370 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили два танка и 6 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.23 ориентировочно составили: личного состава - около 208370 (+460) человек ликвидировано,

танков ‒ 3804 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 7478 (+6) ед,

артиллерийских систем - 3474 (+14) ед,

РСЗО - 575 ед,

средства ПВО - 333 ед,

самолетов - 313 ед,

вертолетов - 298 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3131 (+7),

крылатые ракеты - 1107 ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6239 (+9) ед,

специальная техника - 458 (+4) Потери России в Украине Буквально вчера стало известно, что с начала масштабного вторжения России в Украину, оккупанты потеряли 18 кораблей. В их уничтожении принимали участие не только морпехи, но и бойцы Сухопутных войск и других подразделений ВСУ. В частности ВСУ уничтожили большой десантный корабль, а также катера типа "Серна" и "Раптер".