Потери России с начала войны на 1 июня составили больше 208 тысяч военных, - Генштаб
Потери России в войне в Украине на утро четверга, 1 июня, составили 460 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения по данным на 24 мая, составляет 208370 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили два танка и 6 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 208370 (+460) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3804 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 7478 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 3474 (+14) ед,
- РСЗО - 575 ед,
- средства ПВО - 333 ед,
- самолетов - 313 ед,
- вертолетов - 298 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3131 (+7),
- крылатые ракеты - 1107 ед,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6239 (+9) ед,
- специальная техника - 458 (+4)
Потери России в Украине
Буквально вчера стало известно, что с начала масштабного вторжения России в Украину, оккупанты потеряли 18 кораблей.
В их уничтожении принимали участие не только морпехи, но и бойцы Сухопутных войск и других подразделений ВСУ. В частности ВСУ уничтожили большой десантный корабль, а также катера типа "Серна" и "Раптер".
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