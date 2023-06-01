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Потери России с начала войны на 1 июня составили больше 208 тысяч военных, - Генштаб

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Украина, Четверг 01 июня 2023 08:52
Потери России с начала войны на 1 июня составили больше 208 тысяч военных, - Генштаб Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине на 1 июня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 1 июня, составили 460 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения по данным на 24 мая, составляет 208370 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили два танка и 6 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 208370 (+460) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3804 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 7478 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 3474 (+14) ед,
  • РСЗО - 575 ед,
  • средства ПВО - 333 ед,
  • самолетов - 313 ед,
  • вертолетов - 298 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3131 (+7),
  • крылатые ракеты - 1107 ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6239 (+9) ед,
  • специальная техника - 458 (+4)

Потери России в Украине

Буквально вчера стало известно, что с начала масштабного вторжения России в Украину, оккупанты потеряли 18 кораблей.

В их уничтожении принимали участие не только морпехи, но и бойцы Сухопутных войск и других подразделений ВСУ. В частности ВСУ уничтожили большой десантный корабль, а также катера типа "Серна" и "Раптер".

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