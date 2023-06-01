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Более 150 оккупантов и техника. В ВСУ рассказали о потерях россиян на востоке за сутки

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Четверг 01 июня 2023 20:32
Более 150 оккупантов и техника. В ВСУ рассказали о потерях россиян на востоке за сутки Иллюстративное фото: в ВСУ рассказали о потерях россиян на востоке за сутки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные за сутки смогли ликвидировать и ранить более 150 российских солдат. Также была уничтожена техника врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас россияне на восточном направлении пытаются проводить ротацию под прикрытием интенсивного огня. При этом количество боестолкновений остается небольшим.

Всего оккупанты 1048 раз обстреляли позиции украинских защитников на востоке. Но ВСУ наносили удары в ответ и не давали им проводить полноценную ротацию.

"59 оккупантов уничтожили, 103 - получили ранения, одного - взяли в плен. Уничтожили две радиолокационные станции, беспилотник, одну пушку "Гиацинт", противотанковый комплекс. Во время перемещения также было уничтожено два автомобиля с боеприпасами и два полевых склада с боеприпасами", - рассказал Череватый.

Ситуация на востоке

Напомним, после начала вывода российских наемников ЧВК "Вагнера" из Бахмута количество боестолкновений на востоке снизилось.

При этом украинские защитники прекратили продвижение в районе города. По словам военных, сейчас они заняты другими задачами на этом участке фронта.

В то же время советник руководителя ОП Михаил Подоляк недавно заявлял о начале подготовительных операций к контрнаступлению.

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