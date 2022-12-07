Сроки первого финансового "Рамштайна" и блокирование выплат от ЕС: новости за 6 декабря

Война России против Украины: последние новости

Украинские военные 5 декабря уничтожили 510 оккупантов и вражеский вертолет.

Российские военные 17 раз обстреляли территорию Херсонской области 5 декабря.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков во вторник, 6 декабря, сообщил о решении сформировать батальоны самообороны из жителей области.

Украинские военные атаковали позиции вражеского ЗРК. А в Донецкой области удалось обнаружить факт массового дезертирства российских оккупантов.

По словам главы Минобороны Алексея Резникова, активизировать призыв и набирать больше людей в ряды Вооруженных сил Украины на данный момент не нужно, поскольку количество личного состава достаточно.

Шмыгаль рассказал, когда может состояться первый финансовый "Рамштайн"

Первое заседание финансового "Рамштайна" для Украины может пройти в первом квартале 2023 года, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, работа в таком формате де-факто уже проходит. И на следующей неделе во Франции состоится очередная международная конференция, где будут рассматриваться вопросы энергетической, финансовой, военной и ядерной безопасности.

Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро от ЕС

Венгрия сегодня, 6 декабря, заблокировала выделение Украине нового транша от Евросоюза в размере 18 млрд евро.

"Как и ожидалось, во время сегодняшней встречи министров финансов ЕС в Брюсселе не был дан зеленый свет на 18 миллиардов евро ЕС для Украины. Венгрия все еще блокирует выделение, чтобы сохранить собственные средства ЕС", - рассказал журналист "Радио свобода" Рикард Йозвяк.

Россия имеет ракет на несколько масштабных атак. После выйдет в ноль, - Буданов

У РФ осталось ракет еще на несколько массированных ракетных ударов по Украине. После чего россияне выйдут в полный ноль, рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов.

"Да, на самом деле запасы высокоточного вооружения у РФ уже подходят к завершению. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что, в принципе, очень плохо для самой Российской Федерации", - говорит он.

Украина вернула из плена 60 военных

Во вторник, 6 декабря, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 60 украинских военных.

"Очередной успешный обмен пленными. Символично. В День ВСУ домой возвращаются 60 воинов вооруженных сил, Нацгвардии, ГПСУ - 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов. Это лучшая новость в день праздника, потому что герои должны быть живы. За это, в том числе, воюют наши ВСУ - продолжается битва за жизнь. Героев уже ждут дома родные, которые так долго представляли себе этот миг счастья", - рассказал руководитель ОП Андрей Ермак.

Просится на обмен в Россию. Брат Царева получил 5 лет тюрьмы

К 5 годам тюрьмы приговорен брат бывшего нардепа-предателя и одного из организаторов кремлевского проекта "Новороссия" Олега Царева. Он готовил взрывы в Днепропетровской области, а сейчас просится на обмен в Россию.

"Сотрудники СБУ задержали его в мае этого года во время спецоперации в Днепре. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему наказание до 5 лет лишения свободы. Теперь осужденный просит включить его в списки обмена на находящихся в плену рашистов украинцев", - сказано в сообщении СБУ.

Оборона Киева. Сырский рассказал, как удалось защитить столицу

По словам командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, в начале полномасштабного вторжения России оборона Киева зависела от ситуации в Мощуне - небольшого села на северо-западе от столицы.

Только после того, как противнику не удалось занять этот населенный пункт, стало понятно, что Киев удалось спасти.