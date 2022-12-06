ВСУ ликвидировали уже более 92 тысяч оккупантов, - Генштаб
Фото: ВСУ ликвидировали уже более 92 тысяч оккупантов (Getty Images)
Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 510 оккупантов и вражеский вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения потери России составили 92 200 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 6 декабря ориентировочно составили:
- личного состава - около 92200 (+510) человек ликвидировано,
- танков - 2929 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 5905 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1915 (+1) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средства ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1587 (+5),
- крылатые ракеты - 592 (+61),
- корабли/катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4505 (+8) ед,
- специальная техника - 163 (+0).
Напомним, Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки отразили все атаки вражеских войск в Донецкой области.
Также 5 декабря в Генштабе сообщили, что украинские силы нанесли несколько ударов по скоплениям войск противника.
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