ВСУ ликвидировали уже более 92 тысяч оккупантов, - Генштаб

Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 510 оккупантов и вражеский вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения потери России составили 92 200 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 6 декабря ориентировочно составили:

Напомним, Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки отразили все атаки вражеских войск в Донецкой области.

Также 5 декабря в Генштабе сообщили, что украинские силы нанесли несколько ударов по скоплениям войск противника.

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