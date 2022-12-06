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ВСУ ликвидировали уже более 92 тысяч оккупантов, - Генштаб

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Вторник 06 декабря 2022 09:02
ВСУ ликвидировали уже более 92 тысяч оккупантов, - Генштаб Фото: ВСУ ликвидировали уже более 92 тысяч оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 510 оккупантов и вражеский вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения потери России составили 92 200 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 6 декабря ориентировочно составили:

  • личного состава - около 92200 (+510) человек ликвидировано,
  • танков - 2929 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 5905 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1915 (+1) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средства ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1587 (+5),
  • крылатые ракеты - 592 (+61),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4505 (+8) ед,
  • специальная техника - 163 (+0).

Напомним, Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки отразили все атаки вражеских войск в Донецкой области.

Также 5 декабря в Генштабе сообщили, что украинские силы нанесли несколько ударов по скоплениям войск противника.

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