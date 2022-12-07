Терміни першого фінансового "Рамштайну" та блокування виплат від ЄС: новини за 6 грудня

Війна Росії проти України: останні новини

Українські військові 5 грудня знищили 510 окупантів та ворожий гелікоптер.

Російські військові 17 разів обстріляли територію Херсонської області 5 грудня.

Бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков у вівторок, 6 грудня, повідомив про рішення сформувати батальйони самооборони з мешканців області.

Українські військові атакували позиції ворожої ЗРК. А у Донецькій області вдалося виявити факт масового дезертирства російських окупантів.

За словами глави Міноборони Олексія Резнікова, активізувати заклик і набирати більше людей до лав Збройних сил України на даний момент не потрібно, оскільки кількість особового складу є достатньою.

Шмигаль розповів, коли може відбутися перший фінансовий "Рамштайн"

Перше засідання фінансового "Рамштайну" для України може пройти у першому кварталі 2023 року, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, робота у такому форматі де-факто вже відбувається. І наступного тижня у Франції відбудеться чергова міжнародна конференція, де розглядатимуться питання енергетичної, фінансової, військової та ядерної безпеки.

Угорщина заблокувала виділення Україні 18 млрд євро від ЄС

Угорщина сьогодні, 6 грудня, заблокувала виділення Україні нового траншу від Євросоюзу у розмірі 18 млрд євро.

"Як і очікувалося, під час сьогоднішньої зустрічі міністрів фінансів ЄС у Брюсселі не було надано зелене світло на 18 мільярдів євро ЄС для України. Угорщина все ще блокує виділення, щоб зберегти власні кошти ЄС", - розповів журналіст "Радіо свобода" Рікард Йозвяк.

Росія має ракети на кілька масштабних атак. Після вийде в нуль, - Буданов

У РФ залишилося ракет ще на кілька масованих ракетних ударів по Україні. Після чого росіяни вийдуть на повний нуль, розповів начальник ГУР Кирило Буданов.

"Так, насправді запаси високоточного озброєння у РФ вже підходять до завершення. Вони вже давно увійшли до критичного мінімуму. Однак, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що, в принципі, дуже погано для самої Російської Федерації", - каже він.

Україна повернула з полону 60 військових

У вівторок, 6 грудня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 60 українських військових.

"Черговий успішний обмін полоненими. Символічно. У День ЗСУ додому повертаються 60 воїнів збройних сил, Нацгвардії, ДПСУ - 58 чоловіків та дві жінки, 15 офіцерів та 45 рядових та сержантів. Це найкраща новина у день свята, бо герої мають бути живі. За це, зокрема, воюють наші ЗСУ - триває битва за життя. Героїв уже чекають будинки рідні, які так довго уявляли собі цю мить щастя", - розповів керівник ОП Андрій Єрмак.

Проситься на обмін у Росію. Брат Царьова отримав 5 років в'язниці

До 5 років в'язниці засуджено брата колишнього нардепа-зрадника та одного з організаторів кремлівського проекту "Новороссия" Олега Царьова . Він готував вибухи у Дніпропетровській області, а зараз проситься на обмін до Росії.

"Співробітники СБУ затримали його у травні цього року під час спецоперації в Дніпрі. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому покарання до 5 років позбавлення волі. Тепер засуджений просить включити його до списків обміну на рашистів українців, які перебувають у полоні", - сказано в повідомленні. СБУ

Оборона Києва. Сирський розповів, як вдалося захистити столицю

За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, на початку повномасштабного вторгнення Росії оборона Києва залежала від ситуації в Мощуні - невеликого села на північному заході від столиці.

Тільки після того, як противнику не вдалося зайняти цей населений пункт, зрозуміли, що Київ вдалося врятувати.