Иллюстративное фото: россияне 17 раз обстреляли Херсонскую область, есть раненый (Getty Image)

Российские военные 17 раз обстреляли территорию Херсонской области за прошедшие сутки, 5 декабря. Враг бил по мирным населенным пунктам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Ярослава Янушевича.