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Россияне 17 раз обстреляли Херсонскую область, есть раненый

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Херсонская область, Вторник 06 декабря 2022 10:13
Россияне 17 раз обстреляли Херсонскую область, есть раненый Иллюстративное фото: россияне 17 раз обстреляли Херсонскую область, есть раненый (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные 17 раз обстреляли территорию Херсонской области за прошедшие сутки, 5 декабря. Враг бил по мирным населенным пунктам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Ярослава Янушевича.

Захватчики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

В результате атаки один житель Херсонской области получил ранение.

Напомним, 4 декабря россияне обстреляли акваторию реки Днепр и автоматной очередью ранили 65-летнюю женщину.

Ранее кафиры обстреляли здание Херсонского следственного изолятора. Часть помещений была повреждена, среди работников есть раненые.

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