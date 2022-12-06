В Белгородской области решили создать батальоны самообороны в приграничных районах
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков во вторник, 6 декабря, сообщил о решении сформировать батальоны самообороны из жителей области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
"С первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей Белгородской области с необходимостью приступить к подготовке и формированию отрядов территориальной обороны или самообороны. Такое решение мы приняли", - написал Гладков.
Он пояснил, что формируются несколько батальонов "из тех, кто по состоянию здоровья или по возрасту не может быть призван Вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости стать на защиту своего родного дома и своей семьи".
Губернатор уточнил, что батальоны самообороны формируют в приграничных районах.
"Опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт, проводят сейчас тренировку и боевое сплочение отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области", - добавил он.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в понедельник, 5 декабря, в России сразу на двух аэродромах в разных областях раздались взрывы. Россияне заявляют о жертвах и раненых.
Также ранее мы писали, что в Белгородской области РФ 29 ноября снова сообщили о взрывах. Власти заявляли о якобы "прилетах".
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