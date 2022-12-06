Оборона Киева. Сырский рассказал, как удалось защитить столицу

В начале полномасштабного вторжения России оборона Киева зависела от ситуации в Мощуне - небольшого села на северо-западе от столицы. Только после того, как противнику не удалось занять его, стало понятно, что Киев удалось спасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского для ТСН .

По его словам, украинские силы готовились к наступлению на Киев, поскольку столица была целью номер один для противника.

"Здесь сосредоточены и руководство государства, и правительство, и основные рычаги управления, финансовые ресурсы, промышленность. Поэтому мы начали быстрыми темпами организовывать оборону. Я предложил, чтобы ее возглавило командование Сухопутных войск, чтобы меня назначили руководителем этой обороны", - отметил он.

План обороны оперативно довели до властей города, районов и Киевской области, руководства силовых структур, вузов и всех столичных учреждений. Киев разделили на сектора обороны, в дальнейшем такой подход применялся и в области.

Критический момент

Сырский говорит, что был момент, когда нависла реальная угроза захвата столицы. И все зависело от ситуации в Мощуне - селе в непосредственной близости от Киева.

"Само по себе оно такого значения нет, но в Мощуне сходятся дороги, которые могут привести в разные части столицы. Я помню, когда я просидел на командно-наблюдательном пункте батальона фактически сутки. Мы видели, как была выстроена техника на левом берегу Ирпеня, там было порядка 200 единиц техники, в основном БМД, десантники, морская пехота. Часть из них переправилась", - отметил он.

На то время Киев оборонялся сводными подразделениями, гарнизон был не настолько велик, разные формирования были по-разному оснащены - имели разные радиостанции. В результате возникла проблема с организацией взаимодействия.

"Все наши более современные БПЛА он (враг, - ред.) уничтожил, они по всему попадали, и мы фактически были без глаз. Наша артиллерия вела огонь и по переправившемуся противнику и по находившейся там технике. Были пять переправ брошены и две удалось уничтожить. И они пошли в сторону Гостомеля. Тогда я понял, что нам удалось спасти и столицу, и мы отстояли Мощун", - добавил Сырский.

Битва за Киев

Российские войска ударили по Киеву утром 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения. Город ответил подготовкой к обороне - часть населения выехала, а многие мужчины записались в территориальную оборону и получили оружие. После массированного налета россияне высадили десант на аэродроме в Гостомеле. Бои велись на подступах к Киеву, в отдельные районы пытались проникнуть диверсионные группы.

В течение нескольких дней россияне стягивали войска на север и северо-запад от столицы. Но в начале марта наступление увязло из-за логистических проблем. В это время защитники усиленно готовились к обороне, установив блокпосты ограничительные блоки и противотанковые ежи. К концу месяца противник заявил о блокировании Киева, но на самом деле попытка окружить город провалилась.

Российские войска несли тяжелые потери и 29 марта командование на фоне переговоров с Украиной объявило о якобы "жесте доброй воли" с сокращением военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. Отступление началось 1 апреле и в течение нескольких дней значительные территории этих областей были деоккупированы.