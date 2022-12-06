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Просится на обмен в Россию. Брат Царева получил 5 лет тюрьмы

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Украина, Вторник 06 декабря 2022 14:24
Просится на обмен в Россию. Брат Царева получил 5 лет тюрьмы Фото: СБУ доказала вину брата Царева в терроризме (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

К 5 годам тюрьмы приговорен брат бывшего нардепа-предателя и одного из организаторов кремлевского проекта "Новороссия" Олега Царева. Он готовил взрывы в Днепропетровской области, а сейчас просится на обмен в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Сотрудники СБУ задержали его в мае этого года во время спецоперации в Днепре. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему наказание до 5 лет лишения свободы. Теперь осужденный просит включить его в списки обмена на находящихся в плену рашистов украинцев", - говорится в сообщении.

По данным следствия, он выполнял задачи российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической обстановки в области.

"Для этого осуществлял подготовку серии взрывов на стратегически важных объектах транспортной и критической инфраструктуры. За это оккупанты обещали ему "кресло" главы Днепропетровской областной государственной администрации в случае захвата региона", - добавили в СБУ.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности своевременно уличили злоумышленника и задержали. Во время обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения терактов, банковские карты и паспорта гражданина РФ. Суд признал фигуранта виновным по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, бывшему украинскому нардепу Олегу Цареву объявлено подозрение по двум статьям. Прокуратура инкриминирует ему государственную измену и посягательство на территориальную целостность Украины.

Напомним, дело по обвинению Царева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины находится в суде с 2017 года.

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