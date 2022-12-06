ua ru
Вт, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина вернула из плена 60 военных

Новина українською →
Украина, Вторник 06 декабря 2022 13:51
Украина вернула из плена 60 военных Фото: Украина вернула из плена 60 военных (t.me/ermaka)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 6 декабря, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 60 украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Очередной успешный обмен пленными. Символично. В День ВСУ домой возвращаются 60 воинов вооруженных сил, Нацгвардии, ГПСУ - 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов. Это лучшая новость в день праздника, потому что герои должны быть живы. За это, в том числе, воюют наши ВСУ – продолжается битва за жизнь. Героев уже ждут дома родные, которые так долго представляли себе этот миг счастья", - рассказал он.

По словам Ермака, Украина продолжает возвращать защитников Мариуполя - в сегодняшнем "списке 60", их 34, в том числе 14 - из "Азовстали".

"Есть раненые, которые получат всю необходимую помощь в Украине. Есть те, кто содержался на российской территории, а также находившиеся в Еленовке", - рассказал он.

Как сообщалось, сначала об обмене сообщили в российской Госдуме. Москва тоже вернула 60 военных.

Кроме того, во вторник, 6 декабря, состоялась очередная передача тел военных – в Украину вернули 49 тел погибших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
"Эти идиоты приведут нас к победе": Резников о ракетной тактике оккупантов
"Эти идиоты приведут нас к победе": Резников о ракетной тактике оккупантов
DAILY
"Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины