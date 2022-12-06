Украина вернула из плена 60 военных
Во вторник, 6 декабря, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 60 украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Очередной успешный обмен пленными. Символично. В День ВСУ домой возвращаются 60 воинов вооруженных сил, Нацгвардии, ГПСУ - 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов. Это лучшая новость в день праздника, потому что герои должны быть живы. За это, в том числе, воюют наши ВСУ – продолжается битва за жизнь. Героев уже ждут дома родные, которые так долго представляли себе этот миг счастья", - рассказал он.
По словам Ермака, Украина продолжает возвращать защитников Мариуполя - в сегодняшнем "списке 60", их 34, в том числе 14 - из "Азовстали".
"Есть раненые, которые получат всю необходимую помощь в Украине. Есть те, кто содержался на российской территории, а также находившиеся в Еленовке", - рассказал он.
Как сообщалось, сначала об обмене сообщили в российской Госдуме. Москва тоже вернула 60 военных.
Кроме того, во вторник, 6 декабря, состоялась очередная передача тел военных – в Украину вернули 49 тел погибших.
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