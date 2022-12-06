ua ru
Вт, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шмыгаль рассказал, когда может состояться первый финансовый "Рамштайн"

Новина українською →
Вторник 06 декабря 2022 15:29
Шмыгаль рассказал, когда может состояться первый финансовый "Рамштайн" Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Первое заседание финансового "Рамштайна" для Украины может пройти в первом квартале 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля на брифинге.

По словам премьера, работа в таком формате де-факто уже проходит. И на следующей неделе во Франции состоится очередная международная конференция, где будут рассматриваться вопросы энергетической, финансовой, военной и ядерной безопасности.

"Поэтому фактически работа уже продолжается. Если вы ждете формализованный круглый стол, то он будет. Высокий политический уровень предполагается. Надеюсь, мы будем видеть его в течение первого квартала следующего года", — сказал Шмыгаль.

Также премьер отметил, что работа по проведению "финансового Рамштайна" сейчас активно ведется на уровне Еврокомиссии и на уровне финансовых организаций и G7.

Напомним, ранее в Госдепе США рассказали о потенциале "финансового Рамштайна" для Украины. Там отметили, что программа может касаться прямой бюджетной помощи и поддержки Киева в краткосрочной перспективе.

Как известно, в конце октября президент Владимир Зеленский призвал партнеров Украины создать новый формат помощи Украины - "финансовый Рамштайн".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экономика Украины Помощь Украине Война в Украине
NEWS
"Эти идиоты приведут нас к победе": Резников о ракетной тактике оккупантов
"Эти идиоты приведут нас к победе": Резников о ракетной тактике оккупантов
DAILY
"Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины