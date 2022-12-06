ua ru
Вт, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Резников рассказал, нужна ли дополнительная волна мобилизации в ВСУ

Новина українською →
Украина, Вторник 06 декабря 2022 19:17
Резников рассказал, нужна ли дополнительная волна мобилизации в ВСУ Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Активизировать призыв и набирать больше людей в ряды Вооруженных сил Украины на данный момент не нужно, поскольку количество личного состава достаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в эфире национального телемарафона.

"У нас определенные организационные мероприятия уже предпринимаются по решению Генерального штаба, все это на докладе было и под контролем верховного главнокомандующего ВСУ, но говорить сегодня, по состоянию на сейчас, что нам нужна дополнительная мобилизация, вопрос пока так не стоит. У нас достаточно сегодня людей в секторе обороны", - заявил министр.

По словам Резникова, Вооруженным силам Украины сейчас нужно оружие. Речь идет об артиллерии, снарядах к ней, бронированных машинах, танках, самолетах.

"И партнеры знают наш перечень, чтобы наши девушки и парни могли на фронте быть более успешными и эффективными, как мы это уже демонстрируем", - добавил министр.

Напомним, что в МВД объяснили, есть ли сейчас необходимость вручать повестки на блокпостах.

Также мы писали, что в Украине мобилизация осуществляется с 24 февраля по плану. В настоящее время активизации или увеличения темпов призыва нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Война в Украине мобилизация в Украине
NEWS
Без света 6-7 часов? В YASNO объяснили, что делать и почему не стоит звонить в колл-центр
Без света 6-7 часов? В YASNO объяснили, что делать и почему не стоит звонить в колл-центр
DAILY
"Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины