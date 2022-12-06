Резников рассказал, нужна ли дополнительная волна мобилизации в ВСУ
Активизировать призыв и набирать больше людей в ряды Вооруженных сил Украины на данный момент не нужно, поскольку количество личного состава достаточно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в эфире национального телемарафона.
"У нас определенные организационные мероприятия уже предпринимаются по решению Генерального штаба, все это на докладе было и под контролем верховного главнокомандующего ВСУ, но говорить сегодня, по состоянию на сейчас, что нам нужна дополнительная мобилизация, вопрос пока так не стоит. У нас достаточно сегодня людей в секторе обороны", - заявил министр.
По словам Резникова, Вооруженным силам Украины сейчас нужно оружие. Речь идет об артиллерии, снарядах к ней, бронированных машинах, танках, самолетах.
"И партнеры знают наш перечень, чтобы наши девушки и парни могли на фронте быть более успешными и эффективными, как мы это уже демонстрируем", - добавил министр.
Напомним, что в МВД объяснили, есть ли сейчас необходимость вручать повестки на блокпостах.
Также мы писали, что в Украине мобилизация осуществляется с 24 февраля по плану. В настоящее время активизации или увеличения темпов призыва нет.
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