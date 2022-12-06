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Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро от ЕС

Новина українською →
Брюссель, Вторник 06 декабря 2022 15:26
Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро от ЕС Фото: Венгрия заблокировала пакет помощи Украине от ЕС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Венгрия сегодня, 6 декабря, заблокировала выделение Украине нового транша от Евросоюза в размере 18 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Рикарда Йозвяка.

"Как и ожидалось, во время сегодняшней встречи министров финансов ЕС в Брюсселе не был дан зеленый свет на 18 миллиардов евро ЕС для Украины. Венгрия все еще блокирует выделение, чтобы сохранить собственные средства ЕС", - отметил журналист.

По его словам, обсуждение вызвало очень эмоциональную дискуссию, в которой Будапешт критиковали все, но безрезультатно.

Напомним, ранее Орбан заявил, что Венгрия будет продолжать выступать против плана Европейского Союза о предоставлении Украине пакета помощи в размере 18 млрд евро в 2023 году.

Также мы писали, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, что вопрос предоставления ЕС помощи Украине на 18 млрд евро будет решен положительно.

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