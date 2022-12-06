Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро от ЕС

Венгрия сегодня, 6 декабря, заблокировала выделение Украине нового транша от Евросоюза в размере 18 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Рикарда Йозвяка.

"Как и ожидалось, во время сегодняшней встречи министров финансов ЕС в Брюсселе не был дан зеленый свет на 18 миллиардов евро ЕС для Украины. Венгрия все еще блокирует выделение, чтобы сохранить собственные средства ЕС", - отметил журналист.

По его словам, обсуждение вызвало очень эмоциональную дискуссию, в которой Будапешт критиковали все, но безрезультатно.