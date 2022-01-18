Суд над Порошенком, звільнення Арестовича, нові кібератаки: новини за 17 січня

Колишній президент Петро Порошенко повернувся до України, Олексій Арестович оголосив про звільнення з Офісу президента та Тристоронньої контактної групи, в Україні відбулися нові кібератаки. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 17 січня – у матеріалі РБК-Україна.

З літака до суду. Порошенко повернувся до України

У понеділок, 17 січня колишній президент Петро Порошенко повернувся до України.

В той же день йому почали обирати запобіжний захід у справі про державну зраду та фінансування тероризму. Як вважає слідство, Порошенко причетний до організації постачання вугілля з ОРДЛО замість закупівель в Південній Африці. В результаті реалізації цієї схеми проросійські бойовики були профінансовані на щонайменше 200 млн гривень. Сторона обвинувачення просить суд арештувати Порошенка з альтернативною застави в 1 млрд гривень. Рішення оголосять у середу, 19 січня.

Тим часом Державне бюро розслідувань опублікувало схему так званої "вугільної справи", підозрюваними в якій проходять колишній президент Петро Порошенко, нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин. Також слідство представило хронологію подій 2014-2015 років, які лягли в основу справи.

Арестович звільнився з ТКГ та Офісу президента

Олексій Арестович оголосив про звільнення з Офісу президента та Тристоронньої контактної групи. Своє рішення він пояснив "особистими причинами".

Арестович розповів, що пішов з посади речника української делегації в ТКГ та позаштатного радника керівника Офісу президента за власним бажанням. На наступній зустрічі у мінському форматі його вже не буде.

Потрібно бути готовими до можливого вторгнення Росії в Україну найближчими днями, - Польща

Російські війська продовжують накопичуватись біля українського кордону. У Польщі говорять, що потрібно бути готовими до можливого вторгнення Росії в Україну найближчими днями. Про це заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох.

Тим часом Британія перекидає протитанкові озброєння в Україну. Лондон відправив військово-транспортні літаки С-17.

У Харківській області виявили перші випадки штаму "Омікрон"

У Харківській області зафіксували перші випадки штаму коронавірусу "Омікрон". Він займає майже половину виявлених нових заражень COVID у регіоні.

Водночас так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов також повідомив про перший випадок зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" на півострові. У зв'язку з чим окупаційна влада ввела низку обмежень.

Нові кібератаки: зламано форум Prozorro, суд втратив доступ до електронних систем

В понеділок, 17 січня 2021 року, зафіксовані нові кібератаки в Україні. Зокрема, Шевченківський райсуд Києва втратив доступ до своїх електронних систем. Крім того, повідомляється про кібератаку на систему державних закупівель Prozorro.

Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 січня відбулася наймасштабніша за чотири роки атака на сайти українських державних структур. В результаті були недоступні сайти низки міністерств та портал електронних послуг "Дія". Служба безпеки України заявила про ознаки причетності спецслужб Росії до кібератаки, але у Москві заперечують це.

FIFA назвала кращого футболіста року

FIFA назвала кращого футболіста року. Вболівальники, гравці, тренери та журналісти визнали, що кращим гравцем року став нападник "Баварії" та польської збірної Роберт Левандовський.

Крім того, ще одна спеціальна нагорода від FIFA дісталася Кріштіану Роналду.

У словацьких Татрах загинула туристка зі Львова: дівчина зірвалася з висоти 400 метрів

У словацьких Татрах загинула 29-річна туристка зі Львова Олена Лозинська. Дівчина здійснювала сходження і зірвалася з величезної висоти.

Імовірно, у дівчини закрутилася голова, і вона втратила свідомість. Можливо, вона оступилася або посковзнулася, а при падінні отримала серйозну травму голови. Дівчина впала з висоти 400 метрів.

Купання не змиває гріхи: в ПЦУ розвінчали міф про Водохреща

Водохреще православні християни щорічно святкують 19 січня. Багато людей дотримуються традиції в цей день занурюватися в ополонку. Люди при цьому думають, що купання "змиває гріхи" і є "давньою українською традицією", але це зовсім не так.

Православна Церква України на своїй сторінці в Facebook пояснила, що купання на Водохреща не змиває гріхи і не є українською традицією.

Вітер до 22 м/с, і посилення морозів: синоптики дали невтішний прогноз на найближчі дні

В Україні 18 січня не вщухатиме вітер, а на Водохреще, 19-го січня посиляться морози. Проте критичної холоднечі поки не буде.

Прогноз погоди на найближчі два дні - в матеріалі Styler.