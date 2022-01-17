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Запобіжний захід Порошенку відклали. Рішення оголосять 19 січня

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Київ, Понеділок 17 січня 2022 22:44
Запобіжний захід Порошенку відклали. Рішення оголосять 19 січня Фото: Петро Порошенко, колишній президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Печерський районний суд Києва не обрав сьогодні запобіжний захід підозрюваному у державній зраді колишньому президенту Петру Порошенку. Рішення оголосять у середу, 19 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію суду.

Після чотирьох годин перебування судді у нарадчій кімнаті представник суду оголосив, що рішення щодо запобіжного заходу Порошенку вирішили відкласти.

"Вихід слідчого судді з нарадчої кімнати для проголошення рішення відбудеться 19 січня о 14-й годині", - оголосив представник суду.

Після цього сьогоднішнє судове засідання було оголошено закритим.

Порошенку сьогодні почали обирати запобіжний захід у справі про державну зраду та фінансування тероризму. Як вважає слідство, Порошенко причетний до організації постачання вугілля з ОРДЛО замість закупівель в Південній Африці. В результаті реалізації цієї схеми проросійські бойовики були профінансовані на щонайменше 200 млн гривень.

Нагадаємо, до цього представники партії Порошенка заявили, що судді стало зле у нарадчій кімнаті, але в суді цю інформацію не змогли ні підтвердити, ні спростувати.

Додамо, правоохоронці опублікували схему з Порошенком та хронологію подій у справі про вугілля з ОРДЛО.

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