Прокуратура просить для Порошенка арешт з заставою в 1 млрд гривень
Печерський районний суд Києва продовжує обирати запобіжний захід колишньому президенту та народному депутату Петру Порошенку. Сторона обвинувачення просить суд арештувати Порошенка з альтернативною застави в 1 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Печерського райсуду.
"Прошу застосувати відносно Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці у межах строку досудового розслідування..., визначити підозрюваному заставу в розмірі 1 млрд гривень", - сказав прокурор.
Також сторона обвинувачення просить суд накласти на нардепа Порошенка певні зобов'язання у випадку внесення застави:
- здати свої паспорти;
- носити електронний браслет;
- прибувати за кожною вимогою до прокурора чи суду;
- не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу;
- повідомляти прокурора та суд про зміну місця проживання.
Нагадаємо, Порошенку обирають запобіжний захід у справі про контрабанду вугілля з окупованих територій Донбасу. Разом з ним у справі фігурують нардеп Віктор Медведчук та колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
Як відомо, сьогодні Порошенко повернувся в Україну після своєї поїздки за кордон.