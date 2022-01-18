Суд над Порошенко, увольнение Арестовича, новые кибератаки: новости за 17 января
Бывший президент Петр Порошенко вернулся в Украину, Алексей Арестович объявил об уходе из Офиса президента и Трехсторонней контактной группы, в Украине произошли новые кибератаки. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 17 января - в материале РБК-Украина.
С самолета в суд. Порошенко вернулся в Украину
В понедельник, 17 января бывший президент Петр Порошенко вернулся в Украину.
В этот же день ему начали избирать меру пресечения по делу о государственной измене и финансировании терроризма. Как считает следствие, Порошенко причастен к организации поставок угля из ОРДЛО вместо закупок в Южной Африке. В результате реализации этой схемы пророссийские боевики были профинансированы как минимум на 200 млн гривен. Сторона обвинения просит суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд гривен. Решение огласят в среду, 19 января.
Тем временем государственное бюро расследований опубликовало схему так называемого "угольного дела", подозреваемыми в котором проходят бывший президент Петр Порошенко, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин. Также следствие представило хронологию событий 2014-2015 годов, которые легли в основу дела.
Арестович уволился из ТКГ и Офиса президента
Алексей Арестович объявил об уходе из Офиса президента и Трехсторонней контактной группы. Свое решение он объяснил "личными причинами".
Арестович рассказал, что ушел с должности главы украинской делегации в ТКГ и внештатного советника руководителя Офиса президента по собственному желанию. На следующей встрече в минском формате его уже не будет.
Нужно быть готовыми к возможному вторжению России в Украину в ближайшие дни, - Польша
Российские войска продолжают накапливаться у украинской границы. В Польше говорят, что нужно быть готовыми к возможному вторжению России в Украину в ближайшие дни. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.
Тем временем Британия перебрасывает противотанковые вооружения в Украину. Лондон отправил военно-транспортные самолеты С-17.
В Харьковской области выявили первые случаи штамма "Омикрон"
В Харьковской области зафиксировали первые случаи штамма коронавируса "Омикрон". Он занимает почти половину обнаруженных новых заражений COVID в регионе.
Тем временем так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов также сообщил о первом случае заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" на полуострове. В связи с чем оккупационная власть ввела ряд ограничений.
Новые кибератаки: взломан форум Prozorro, суд лишился доступа к электронным системам
В понедельник, 17 января 2021 года, зафиксированы новые кибератаки в Украине. В частности, Шевченковский райсуд Киева лишился доступа к своим электронным системам. Кроме того, сообщается о кибератаке на систему государственных закупок Prozorro.
Напомним, в ночь с 13 на 14 января произошла самая масштабная за четыре года атака на сайты украинских государтсвенных структур. В результате были недоступны сайты ряда министерств и портал электронных услуг "Дия". Служба безопасности Украины заявила о признаках причастности спецслужб России к кибератаке, но в Москве отрицают это.
FIFA назвала лучшего футболиста года
FIFA назвала лучшего футболиста года. Болельщики, игроки, тренеры и журналисты сочли, что лучшим игроком года стал нападающий "Баварии" и польской сборной Роберт Левандовский.
Кроме того, еще одна специальная награда от FIFA досталась Криштиану Роналду.
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В словацких Татрах погибла 29-летняя туристка со Львова Елена Лозинская. Девушка совершала восхождение и сорвалась с огромной высоты.
Предположительно, у девушки закружилась голова, и она потеряла сознание. Возможно, она оступилась или поскользнулась, а при падении получила серьезную травму головы. Девушка упала с высоты 400 метров.
Купание не смывает грехи: в ПЦУ развенчали миф о Крещении
Крещение православные христиане ежегодно празднуют 19 января. Многие соблюдают традицию в этот день окунаться в прорубь. Люди при этом думают, что купание "смывает грехи" и является "древней украинской традицией", но это совсем не так.
Православная Церковь Украины на своей странице в Facebook объяснила, что купание на Крещение не смывает грехи и не является украинской традицией.
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В Украине 18 января не утихнет ветер, а на Крещение, 19-го января усилятся морозы. Однако критических холодов пока не будет.
Прогноз погоды на ближайшие два дня - в материале Styler.