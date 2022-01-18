Суд над Порошенко, увольнение Арестовича, новые кибератаки: новости за 17 января

Бывший президент Петр Порошенко вернулся в Украину, Алексей Арестович объявил об уходе из Офиса президента и Трехсторонней контактной группы, в Украине произошли новые кибератаки. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 17 января - в материале РБК-Украина.

С самолета в суд. Порошенко вернулся в Украину

В понедельник, 17 января бывший президент Петр Порошенко вернулся в Украину.

В этот же день ему начали избирать меру пресечения по делу о государственной измене и финансировании терроризма. Как считает следствие, Порошенко причастен к организации поставок угля из ОРДЛО вместо закупок в Южной Африке. В результате реализации этой схемы пророссийские боевики были профинансированы как минимум на 200 млн гривен. Сторона обвинения просит суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд гривен. Решение огласят в среду, 19 января.

Тем временем государственное бюро расследований опубликовало схему так называемого "угольного дела", подозреваемыми в котором проходят бывший президент Петр Порошенко, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин. Также следствие представило хронологию событий 2014-2015 годов, которые легли в основу дела.

Арестович уволился из ТКГ и Офиса президента

Алексей Арестович объявил об уходе из Офиса президента и Трехсторонней контактной группы. Свое решение он объяснил "личными причинами".

Арестович рассказал, что ушел с должности главы украинской делегации в ТКГ и внештатного советника руководителя Офиса президента по собственному желанию. На следующей встрече в минском формате его уже не будет.

Нужно быть готовыми к возможному вторжению России в Украину в ближайшие дни, - Польша

Российские войска продолжают накапливаться у украинской границы. В Польше говорят, что нужно быть готовыми к возможному вторжению России в Украину в ближайшие дни. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Тем временем Британия перебрасывает противотанковые вооружения в Украину. Лондон отправил военно-транспортные самолеты С-17.

В Харьковской области выявили первые случаи штамма "Омикрон"

В Харьковской области зафиксировали первые случаи штамма коронавируса "Омикрон". Он занимает почти половину обнаруженных новых заражений COVID в регионе.

Тем временем так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов также сообщил о первом случае заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" на полуострове. В связи с чем оккупационная власть ввела ряд ограничений.

Новые кибератаки: взломан форум Prozorro, суд лишился доступа к электронным системам

В понедельник, 17 января 2021 года, зафиксированы новые кибератаки в Украине. В частности, Шевченковский райсуд Киева лишился доступа к своим электронным системам. Кроме того, сообщается о кибератаке на систему государственных закупок Prozorro.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января произошла самая масштабная за четыре года атака на сайты украинских государтсвенных структур. В результате были недоступны сайты ряда министерств и портал электронных услуг "Дия". Служба безопасности Украины заявила о признаках причастности спецслужб России к кибератаке, но в Москве отрицают это.

FIFA назвала лучшего футболиста года

FIFA назвала лучшего футболиста года. Болельщики, игроки, тренеры и журналисты сочли, что лучшим игроком года стал нападающий "Баварии" и польской сборной Роберт Левандовский.

Кроме того, еще одна специальная награда от FIFA досталась Криштиану Роналду.

В словацких Татрах погибла туристка со Львова: девушка сорвалась с высоты 400 метров

В словацких Татрах погибла 29-летняя туристка со Львова Елена Лозинская. Девушка совершала восхождение и сорвалась с огромной высоты.

Предположительно, у девушки закружилась голова, и она потеряла сознание. Возможно, она оступилась или поскользнулась, а при падении получила серьезную травму головы. Девушка упала с высоты 400 метров.

Купание не смывает грехи: в ПЦУ развенчали миф о Крещении

Крещение православные христиане ежегодно празднуют 19 января. Многие соблюдают традицию в этот день окунаться в прорубь. Люди при этом думают, что купание "смывает грехи" и является "древней украинской традицией", но это совсем не так.

Православная Церковь Украины на своей странице в Facebook объяснила, что купание на Крещение не смывает грехи и не является украинской традицией.

Ветер до 22 м/с, и усиление морозов: синоптики дали неутешительный прогноз на ближайшие дни

В Украине 18 января не утихнет ветер, а на Крещение, 19-го января усилятся морозы. Однако критических холодов пока не будет.

Прогноз погоды на ближайшие два дня - в материале Styler.