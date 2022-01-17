Не Мессі. FIFA назвала кращого футболіста року
FIFA назвала кращого футболіста року. Вболівальники, гравці, тренери та журналісти визнали, що кращим гравцем року став нападник "Баварії" та польської збірної Роберт Левандовський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FIFA.
"Звання кращого футболіста року дістається Роберту Левандовському", - йдеться на сторінці FIFA у Twitter.
#TheBest FIFA Men’s Player Award 2021 goes to #RobertLewandowski!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022
Fans, players, coaches and journalists have spoken, naming @lewy_official as #TheBest! pic.twitter.com/21hfIDR3rI
Крім того, ще одна спеціальна нагорода від FIFA дісталася Кріштіану Роналду.
"Легенда. Переможець. Машина для голів", - заявили у FIFA.
Cristiano Ronaldo is the recipient of #TheBest FIFA Special Award!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022
Legend. Winner. Goalscoring machine. @Cristiano. pic.twitter.com/ZnzGMJKCEk
На звання кращого футболіста року за версією FIFA претендували:
- нападник "Баварії" Роберт Левандовський;
- нападник "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі;
- півзахисник "Ліверпуля" Мохаммед Салах.
Нагадаємо, минулого листопада Левандовський опинився за крок до "Золотого м'яча", але нагорода дісталася Ліонелю Мессі.