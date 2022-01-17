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З літака до суду. Порошенко повернувся до України: всі подробиці

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Київ, Понеділок 17 січня 2022 09:48
З літака до суду. Порошенко повернувся до України: всі подробиці Фото: 5-й президент України Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Березина

У понеділок, 17 січня колишній президент Петро Порошенко повернувся до України. Вже сьогодні на нього чекає суд про обрання запобіжного заходу у справі щодо держзради і сприяння терористам "ЛДНР".

Докладно про те, що відомо про справу проти Порошенка – у матеріалі РБК-Україна.

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Порошенко приїхав до Печерського суду

Петро Порошенко приїхав під будівлю Печерського суду та виступає на мітингу перед своїми прихильниками. Засідання щодо обрання йому запобіжного заходу має розпочатися об 11:00.

З аеропорту до суду

Порошенко з аеропорту "Київ" вирушив до Печерського суду, де відбуватиметься засідання щодо визначення йому запобіжного заходу.

Порошенкові вручили повістку

Під час проходження паспортного контролю Порошенкові вручили повістку до суду.

Зараз ДБР проводить брифінг, фігурантом якого є Порошенко.

"Сьогодні ДБР намагалися вручити повістку про виклик до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу. Порошенко відмовився від отримання процесуальних документів", - заявила спікер ДБР.

Порошенко повернувся до України

Петро Порошенко повернувся до України. Літак приземлився в "Жулянах", наразі Порошенко прямує на паспортний контроль.

На паспортному контролі, за словами нардепа "Євросолідарності" Олексія Гончаренка, до Порошенка прийшли співробітники ДБР та забрали паспорт. Через деякий час паспорт повернули, наразі Порошенко вийшов з аеропорту та виступає на мітингу.

Порошенко вилетів до України

Зазначимо, станом на ранок 17 січня, Порошенко вже вилетів з Варшави і прямує до київського аеропорту "Жуляни".

З літака до суду. Порошенко повернувся до України: всі подробиціФото: Порошенко в літаку (facebook.com/100064539708349)

Він має прилетіти до Києва о 9 годині в аеропорт імені Сікорського ("Жуляни"), де його вже чекають тисячі прихильників та політичних соратників.

Фото: Порошенка чекають біля київського аеропорту (Віталій Носач, РБК-Україна)

У чому підозрюють Порошенка

20 грудня Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з ОРДЛО.

За даними слідства, використовуючи президентські повноваження, Порошенко давав доручення щодо зриву поставок в Україну вугілля з ПАР. Потім на вимогу представників РФ, він організував підписання контрактів на постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

За такою схемою у 2014-2015 роках проросійські бойовики "ЛДНР" були профінансовані на понад 200 млн гривень.

Слідство ведеться за ч.1 та ч.3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч.1 ст. 111 (державна зрада) та ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України. Ці статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

У "вугільній" справі разом із Порошенком проходять підозрюваними нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин, бізнесмен Сергій Кузяра.

Підозру колишньому президенту особисто вручити не вдалося, оскільки напередодні він виїхав за кордон. Пізніше Порошенко заявив, що планує повернутися до Києва 17 січня та зустрітися з генпрокурором. За інформацією адвокатів політика, його літак приземлиться у столичному аеропорту ім. Сікорського у понеділок о 09:00.

Майно екс-президента заарештували

Печерський суд 6 січня заарештував усе майно Петра Порошенка у справі про держзраду.

Арешт було накладено на майно, яке належить п'ятому президентові відповідно до інформації з реєстрів. Зокрема, це об'єкти нерухомості, корпоративні права тощо.

Адвокат політика Ігор Головань назвав незаконним це рішення, оскільки Печерський суд не мав права розглядати клопотання слідчих ДБР, тому що знаходиться поза територіальною юрисдикцією.

Порошенка можуть заарештувати із заставою в 1 млрд гривень

За інформацією захисту Петра Порошенка, наприкінці грудня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про затримання колишнього президента, щоб доставити його на судове засідання про обрання запобіжного заходу.

До того ж Офіс прокурора підготував клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 1 млрд гривень. Адвокат Ігор Головань заявив, що таке рішення є, але його "приховують".

Суд відбудеться 17 січня

Печерський районний суд Києва призначив засідання для обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою п'ятому президентові України Петру Порошенку. Слухання розпочнеться об 11:00 17 січня.

Раніше сторона захисту Порошенка вимагала призначити засідання суду на 17 січня - у день його повернення в Україну. Адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков заявили, що політик готовий прибути до суду добровільно, тому жодних підстав для його примусової доставки немає.

Нагадаємо, у ДБР розраховують, що підозрюваний у держзраді Петро Порошенко самостійно з'явиться до суду.

Також у Державному бюро розслідувань заявили, що можуть провести перехресний допит екс-президента та нардепа Віктора Медведчука.

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Петро Порошенко держзрада
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