Нові кібератаки: зламано форум Prozorro, суд втратив доступ до електронних систем

Сьогодні, 17 січня 2021 року, фіксуються нові кібератаки в Україні. Зокрема, Шевченківський райсуд Києва втратив доступ до своїх електронних систем, також поки не працює форум системи державних закупівель Prozorro.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-служби суду.

"Шевченківський районний суд Києва повідомляє, що 17 січня 2022 року доступ до електронної пошти суду, офіційного веб-сайту суду на порталі "Судова влада", підсистеми "Електронний суд", функціоналу автоматизованої системи документообігу суду (в частині направлення рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень, обміну вхідною та вихідною кореспонденцією) припинено з незалежних від суду причин", - йдеться в повідомленні.

На даний момент тривають відновлювальні роботи. Фахівці Державної судової адміністрації у співпраці з органами з протидії кіберзлочинності вживають заходів щодо обмеження шкоди для критичних систем і зберігання даних.

Крім того, повідомляється про кібератаку на систему державних закупівель Prozorro.

"Атака на Prozorro Infobox не вплинула на роботу системи закупівель Prozorro. Сьогодні о 08:00 на сторінці форуму Prozorro Infobox з'явилося повідомлення, аналогічне тим, що були використані під час кібератаки на інші державні сайти 14 Січня. Сторінка відключена, а фахівці проводять розслідування і працюють над оперативним відновленням роботи форуму", - йдеться в повідомленні Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.