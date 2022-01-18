ru ua
Вт, 18 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія постачає літаками протитанкові озброєння в Україну

Новость на русском →
Вівторок 18 січня 2022 00:58
Британія постачає літаками протитанкові озброєння в Україну Фото: Британія відправила літаки з озброєнням (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Британія перекидає протитанкові озброєння в Україну. Лондон відправив військово-транспортні літаки С-17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Джорджа Еллісона.

Судячи з обраного маршруту, Німеччина, мабуть, відмовила в праві на проліт.

"Британські транспортні літаки C-17 зараз перекидають легкі протитанкові озброєння в Україну на тлі все більш загрозливої поведінки Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в понеділок міністр оборони Британії Бен Уоллес під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поділиться з Україною оборонним озброєнням. Мова йде про легкі протитанкові системи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Великобританія
NEWS
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
DAILY
Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік