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"Вугільна справа": опубліковано схему з Порошенком та хронологію подій

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Київ, Понеділок 17 січня 2022 18:29
"Вугільна справа": опубліковано схему з Порошенком та хронологію подій Фото: опубліковано схему "вугільної справи" Петра Порошенка (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Державне бюро розслідувань опублікувало схему так званої "вугільної справи", підозрюваними в якій проходять колишній президент Петро Порошенко, нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин. Також слідство представило хронологію подій 2014-2015 років, які лягли в основу справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР.

Схема "вугільної справи"

На опублікованій схемі зазначено, що Петро Порошенко на посаді президента сприяв підривній діяльності Віктора Медвдечука, а також дав вказівку розірвати контракт на постачання вугілля з ПАР після окупації частини Росією частини Донбасу.

&quot;Вугільна справа&quot;: опубліковано схему з Порошенком та хронологію подій

Фото: схема "вугільної справи" (dbr.gov.ua)

Хронологія подій (за даними слідства)

Після окупації частини Донбасу представники вищого керівництва Росії залучили Медведчука до підривної діяльності проти України. Той у свою чергу домовився з Порошенком, оскільки той як президент мав важелі адміністративного впливу на вертикалі виконавчої та законодавчої влади.

Впродовж серпня - жовтня 2014 уряд вжив заходів для диверсифікації поставок вугілля. Зокрема, "Укрінтеренерго" уклало контракт зі Steel Mont Trading Ltd на постачання вугілля з ПАР. Перша поставка була здійснена 30 жовтня.

Початок листопада 2014 року - Медведчук запропонував бізнесмену Сергію Кузярі приєднатися до розробки плану поставок вугілля з окупованого Донбасу. У розробці брали участь представники української та російської влади. Згідно з цим планом, Росія мала обмежити поставки до України, щоб змусити її закуповувати вугілля у представників "ЛДНР".

4 листопада 2014 - Порошенко ініціював засідання РНБО, на якому розкритикував якість вугілля з ПАР. Цього ж дня почалося розслідування щодо директора "Укрінтеренерго". Після цього Steel Mont Traiding ltd в односторонньому порядку розірвало контракт, а Україна залишилася без вугілля.

22 жовтня 2014 - Росія припиняє поставки вугілля до України, залишивши можливість для вивезення тільки з окупованого Донбасу.

Листопад 2014 - січень 2015 - Медведчук організував систему купівлі вугілля на шахтах, які знаходяться під контролем "ЛДНР". Фігуранти вирішили перереєструвати два підприємства і відкрити їм розрахункові рахунки. Зі свого боку, Петро Порошенко сприяв призначенню на посаду міністра енергетики Володимира Демчишина (ще один підозрюваний).

Представники " ЛДНР "визначили для співпраці ДП "Шахта імені К.І. Кисельова" та ДП "Луганськвугілля", а Кузяра почав переговори з ПАТ "Центренерго" про укладення угод на постачання вугілля.

16 грудня 2014 - "Центренерго" і "Луганськвугілля" уклали договір на поставку вугілля на 22,64 млн гривень, відразу надійшла передоплата в розмірі 10%.

31 грудня 2014 - Центренерго провело нібито за адресою "Луганськвугілля" і "Шахти імені К.І. Кисельова" оплату на суму 10 млн гривень в якості готівкових авансових платежів за майбутню поставку вугільної продукції - по 5 млн гривень. За даними слідства, в той же день гроші були доставлені ватажкам "ЛДНР".

Початок січня 2015 - "Центренерго" провело на користь ДП "Луганськвугілля" ще два платежі по 10 млн гривень

Загалом протягом 2015 року за поставку вугілля з ОРДЛО терористам перерахували не менше 205 млн гривень, не рахуючи готівкових коштів. В цілому, згідно з підписаними угодами, з бюджету мало бути сплачено понад 3,168 млрд гривень.

Слідство вважає, що Порошенко, Медведчук, Кузяра і Демчишин сприяли діяльності терористичних організацій "ЛДНР". В результаті закупівлі вугілля енергетика України була поставлена в залежність від Російської Федерації та "ЛДНР".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко ще з грудня минулого року перебуває у внутрішньодержавному розшуку по "вугільній справі".

Сьогодні Печерський райсуд Києва обирає йому запобіжний захід за звинуваченням у державній зраді та сприянню терористам "ЛДНР". Подробиці в онлайні РБК-Україна.

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