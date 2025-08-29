Украина хочет юридически закрепленных гарантий от ключевых стран Европы и США, - Зеленский

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга .

По его словам, уже есть определение базовых вещей относительно гарантий безопасности и они будут представлены союзникам.

"В любом случае будет диалог и споры, и это нормально, свобода слова. Это будет, я не могу сказать дату. Мы хотим сначала построить инфраструктуру и понимать, какая будет эта "хореография" этого, и это очень важно", - сказал Зеленский.

Он отметил, что на следующей неделе хочет обсудить это, а потом "за какое-то небольшое время понять, кто на что готов".

"Что мы хотим? Чтобы эти гарантии безопасности от ключевых стран Европы и от США были поддержаны парламентами и Конгрессом. Да, мы хотим юридически обязывающих гарантий безопасности. Мы не хотим второго Будапештского меморандума, мы не хотим минские соглашения. Мы хотим серьезный документ", - подчеркнул президент.