Украина хочет юридически закрепленных гарантий от ключевых стран Европы и США, - Зеленский
Украине нужны юридически закрепленные гарантии безопасности от ключевых стран Европы и Соединенных Штатов Америки, а не очередной Будапештский меморандум.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.
По его словам, уже есть определение базовых вещей относительно гарантий безопасности и они будут представлены союзникам.
"В любом случае будет диалог и споры, и это нормально, свобода слова. Это будет, я не могу сказать дату. Мы хотим сначала построить инфраструктуру и понимать, какая будет эта "хореография" этого, и это очень важно", - сказал Зеленский.
Он отметил, что на следующей неделе хочет обсудить это, а потом "за какое-то небольшое время понять, кто на что готов".
"Что мы хотим? Чтобы эти гарантии безопасности от ключевых стран Европы и от США были поддержаны парламентами и Конгрессом. Да, мы хотим юридически обязывающих гарантий безопасности. Мы не хотим второго Будапештского меморандума, мы не хотим минские соглашения. Мы хотим серьезный документ", - подчеркнул президент.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Союзники обсуждали гарантии безопасности для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Белом доме сообщил, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней. Однако позже сроки сдвинулись еще на неделю.
25 августа президент США Дональд Трамп публично заверил, что Европа предоставит "значительные" гарантии, а США будут стоять на поддержке этих обязательств.
В то же время премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО.
Тем временем Евросоюз определил, как будет участвовать в гарантиях безопасности Украины. Речь идет об учебных и гражданских миссиях, а также о роли нейтральных государств.
Сегодня Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Речь идет о сохранении армии, сотрудничество со странами НАТО и санкции против России.