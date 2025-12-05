Умеров и Гнатов проведут еще одну встречу с командой Трампа, - источники

Украинская делегация сегодня, 5 декабря, снова встретится с американскими чиновниками по поводу мирного плана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и корреспондента DW Михаила Комадовского в соцсети X.

По данным собеседников РБК-Украина, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов встретятся со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Майами. Соответствующую информацию подтверждает и корреспондент DW. "После конструктивных обсуждений вчера вечером делегация возобновляет работу сегодня в Майами. Президент рассмотрит их доклад и примет решение о дальнейших шагах", - сказал Комадовскому неназванный украинский чиновник.