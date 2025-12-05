ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Умеров и Гнатов проведут еще одну встречу с командой Трампа, - источники

Майами, Пятница 05 декабря 2025 17:03
UA EN RU
Умеров и Гнатов проведут еще одну встречу с командой Трампа, - источники Фото: Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины (facebook.com/rustemumerov)
Автор: Иван Носальский, Ростислав Шаправский

Украинская делегация сегодня, 5 декабря, снова встретится с американскими чиновниками по поводу мирного плана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и корреспондента DW Михаила Комадовского в соцсети X.

По данным собеседников РБК-Украина, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов встретятся со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Майами.

Соответствующую информацию подтверждает и корреспондент DW.

"После конструктивных обсуждений вчера вечером делегация возобновляет работу сегодня в Майами. Президент рассмотрит их доклад и примет решение о дальнейших шагах", - сказал Комадовскому неназванный украинский чиновник.

Переговоры Украины и США

Напомним, украинские чиновники ранее провели две встречи с американскими чиновниками для обсуждения мирного плана по завершению войны России против Украины.

Изначально западные СМИ писали о том, что в мирном плане 28 пунктов, среди которых были те, которые отображали максималистские требования России к Украине для завершения войны.

Согласно информации авторитетных западных изданий, в формировании такого плана могли участвовать российские чиновники.

В частности, Bloomberg публиковало прослушку разговора помощника главы Кремля Юрия Ушакова и российского посланника Кирилла Дмитриева. Они обсуждали передачу Уиткоффу документа с условиями для завершения войны, чтобы тот мог дополнить и представить его "как американский" план.

Но в результате переговоров США и Украины стороны наработали 20 пунктов. Самые сложные вопросы пока согласованы не были.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Рустем Умеров Мирные переговоры Генштаб ВСУ Война в Украине мирный план США
Новости
Подозреваемого в смертельном ранении военного во Львове взяли под стражу: что известно
Подозреваемого в смертельном ранении военного во Львове взяли под стражу: что известно
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне