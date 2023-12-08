Совместное с США производство оружия и угроза графиков отключения света: новости за 7 декабря
Украина и США договорились о передаче технологий и совместном производстве оружия, в частности гибридных систем ПВО и 155-мм снарядов. А из-за дефицита в энергосистеме правительство призвало украинцев и бизнес экономить электричество, чтобы избежать графиков отключений света.
РБК-Украина собрало главные новости за 7 декабря.
Война России против Украины: последние новости
- Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете рассказали, что украинские силы продвинулись в Степном Донецкой области, продолжили контрнаступление в западной части Запорожской области и наземные операции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
- Российские оккупанты в ночь на 7 декабря снова атаковали территорию Украины барражирующими боеприпасами "Шахед". Силы ПВО ВСУ уничтожили 15 из 18 дронов-камикадзе врага. Под прицелом захватчиков находилась Хмельницкая и Одесская области. В последний был "прилет" по припортовой инфраструктуре, местные власти сообщили, что погиб водитель одной из фур.
- Спикер Таврического направления Александр Штупун рассказал, что российские оккупанты активизировали применение дронов и авиации в районе Авдеевки, а также значительно увеличили количество боевых столкновений.
- Бойцы 72-й ОМБР им. Черных Запорожцев эффектно уничтожили российский ТОС-1А "Солнцепек" с помощью FPV-дронов, и показали видео.
- Российские войска ударили по ТЭС в прифронтовой зоне, в результате чего два блока станции остановили работу.
- Аналитики показали на спутниковых снимках обнаруженную крупную авиабазу оккупантов с 20 вертолетными площадками в селе Стрелковое на Арабатской стрелке Херсонской области.
США объявили о передаче технологий и совместном производстве оружия с Украиной
В Белом доме заявили, что Пентагон, Министерство обороны и Министерство стратегических отраслей промышленности Украины подписали декларацию о намерениях по совместному производству оружия и обмену техническими данными. Документ был подписан в рамках американо-украинской конференции оборонно-промышленной базы в Вашингтоне.
Сотрудничество будет сосредоточено на системах ПВО, производстве критических боеприпасов и ремонте военной техники. Белый дом отмечает, что Пентагон и партнеры предоставили Украине технологии для начала производства гибридных систем ПВО в рамках программы FrankenSAM.
Украина договорилась с двумя компаниями США о производстве 155-мм снарядов
Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин сообщил о договоренностях с двумя американскими ведущими компаниями о совместном производстве в Украине боеприпасов 155 калибра. Реализация этих проектов продлится годами, уточнил чиновник.
СМИ раскрыли планы США увеличить производство 155-мм боеприпасов на 500%
Пентагон надеется увеличить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на 500% в ближайшие два года, о чем сообщило Bloomberg. Расходы на это оцениваются в 1,5 миллиарда долларов.
В энергосистеме Украины возник дефицит
В "Укрэнерго" заявили, что похолодание 7 декабря увеличило потребление, что привело к возникновению дефицита в энергосистеме. Для сбалансирования решили применить аварийную помощь из Словакии, Румынии, Польши.
Впоследствии энергетики дали прогноз по потреблению электричества и рассказали, что рассчитывают на своевременный выход из ремонтов всех энергоблоков, которые можно вывести в работу, в частности, в течение декабря.
Украинцев призвали экономить электричество во избежание графиков
Позже днем премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство и энергетики призывают граждан и бизнес снизить потребление электроэнергии - особенно с 9:00 до 19:00. Это нужно для предотвращения введения графиков отключений света из-за дефицита мощности в энергосистеме.
Сенат США не поддержал законопроект о предоставлении помощи Украине
Проект закона о выделении крупного пакета финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате США. Инициатива была заблокирована, поскольку республиканцы настаивали на более жестких мерах по контролю над иммиграцией на границе Штатов с Мексикой.
Американский президент Джо Байден резко отреагировал на провал голосования Сената. В своем Twitter (X) он назвал это "политическим шантажом", и отметил, что "ставки слишком высоки, а последствия - слишком значительны для политических игр".
Зеленский ввел новые санкции против россиян
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 7 декабря о санкциях против 185 россиян и 181 российской компании.
В списке есть по меньшей мере два соратника главы Чечни Рамзана Кадырова - Апти Алаудинов и Рамзан Цицулаев. Также под санкции попали заместитель премьер-министра Татарстана Мидхат Шагиахметов, гендиректор "Ульяновского автомобильного завода" и десятки человек, связанных с поставками электронных компонентов для оружейной промышленности РФ.
Под Изюмом произошло тройное ДТП со многими жертвами
На трассе возле села Новопавловка Изюмского района Харьковской области утром 7 декабря столкнулись сразу 3 автомобиля: легковушка Mitsubishi, микроавтобус Nissan Primastar и грузовик TATRA, рассказали в ГСЧС. В результате аварии погибли 6 человек.
В полиции уточнили, что жертвами стали водитель и пассажиры микроавтобуса. Двое водителей других автомобилей были госпитализированы с множественными травмами (ранее чрезвычайники говорили о 5 травмированных). Было возбуждено уголовное производство по факту нарушения ПБДД.
Япония готова выделить 4,5 млрд долларов в помощь Украине
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна готова предоставить дополнительные средства в поддержку Украины. Речь идет о 4,5 млрд долларов. Эти деньги планируется направить на восстановление в Украине после российской агрессии.
В Британии поддержали конфискацию активов РФ в пользу Украины
Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил о поддержке идеи использовать российские активы для восстановления Украины. Это будет аванс по вопросу репараций.
Первые грузовики отправились из Польши по железной дороге в Украину в обход блокады
В "Укрзализныце" заявили об отправке в Польшу первого контрейлерного поезда с грузовиками. В его составе 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с полуприцепами.
Поезд курсирует по маршруту Скнилов (Украина) - Славкув (Польша).
США в декабре передадут Украине все заказанные комплексы Vampire
Командование Военно-морских сил США заявило, что в этом месяце завершат поставки всех заказанных комплексов Vampire для обнаружения и перехвата беспилотников. Речь идет о 14 единицах этой техники.
"Вампиры", которые получит Украина, установлены на шасси многоцелевого внедорожника "Хамви".
Зеленский анонсировал принятие важных законов на пути в ЕС
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Верховная Рада должна проголосовать за критически важные законы. Они необходимы для вступления страны в Евросоюз.
Глава государства отметил, что это касается и того, что от Украины ожидают в отношениях с кредиторами, и того, что страна должна сделать в рамках подготовки начала переговоров с ЕС.
Комитет парламента Болгарии одобрил поставку Украине ракет и подготовку пилотов на F-16
Комитет обороны парламента Болгарии 7 декабря после долгих дебатов согласовал предоставление Украине неисправных зенитных ракет. А также одобрил помощь в подготовке пилотов на F-16, в том числе с использованием болгарского воздушного пространства.
В Австралии намекнули на новую поставку Украине бронетранспортеров Bushmaster
Посол Австралии в Украине Брюс Эдвардс отметил, что страна гордится признанием Bushmaster среди ключевой военной помощи, предоставленной ВСУ. Дипломат намекнул на новую военную поставку и призвал "распаковывать еще до 25 декабря".
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