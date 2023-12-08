Совместное с США производство оружия и угроза графиков отключения света: новости за 7 декабря

Украина и США договорились о передаче технологий и совместном производстве оружия, в частности гибридных систем ПВО и 155-мм снарядов. А из-за дефицита в энергосистеме правительство призвало украинцев и бизнес экономить электричество, чтобы избежать графиков отключений света.

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США объявили о передаче технологий и совместном производстве оружия с Украиной

В Белом доме заявили, что Пентагон, Министерство обороны и Министерство стратегических отраслей промышленности Украины подписали декларацию о намерениях по совместному производству оружия и обмену техническими данными. Документ был подписан в рамках американо-украинской конференции оборонно-промышленной базы в Вашингтоне.

Сотрудничество будет сосредоточено на системах ПВО, производстве критических боеприпасов и ремонте военной техники. Белый дом отмечает, что Пентагон и партнеры предоставили Украине технологии для начала производства гибридных систем ПВО в рамках программы FrankenSAM.

Украина договорилась с двумя компаниями США о производстве 155-мм снарядов

Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин сообщил о договоренностях с двумя американскими ведущими компаниями о совместном производстве в Украине боеприпасов 155 калибра. Реализация этих проектов продлится годами, уточнил чиновник.

СМИ раскрыли планы США увеличить производство 155-мм боеприпасов на 500%

Пентагон надеется увеличить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на 500% в ближайшие два года, о чем сообщило Bloomberg. Расходы на это оцениваются в 1,5 миллиарда долларов.

В энергосистеме Украины возник дефицит

В "Укрэнерго" заявили, что похолодание 7 декабря увеличило потребление, что привело к возникновению дефицита в энергосистеме. Для сбалансирования решили применить аварийную помощь из Словакии, Румынии, Польши.

Впоследствии энергетики дали прогноз по потреблению электричества и рассказали, что рассчитывают на своевременный выход из ремонтов всех энергоблоков, которые можно вывести в работу, в частности, в течение декабря.

Украинцев призвали экономить электричество во избежание графиков

Позже днем премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство и энергетики призывают граждан и бизнес снизить потребление электроэнергии - особенно с 9:00 до 19:00. Это нужно для предотвращения введения графиков отключений света из-за дефицита мощности в энергосистеме.

Сенат США не поддержал законопроект о предоставлении помощи Украине

Проект закона о выделении крупного пакета финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате США. Инициатива была заблокирована, поскольку республиканцы настаивали на более жестких мерах по контролю над иммиграцией на границе Штатов с Мексикой.

Американский президент Джо Байден резко отреагировал на провал голосования Сената. В своем Twitter (X) он назвал это "политическим шантажом", и отметил, что "ставки слишком высоки, а последствия - слишком значительны для политических игр".

Зеленский ввел новые санкции против россиян

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 7 декабря о санкциях против 185 россиян и 181 российской компании.

В списке есть по меньшей мере два соратника главы Чечни Рамзана Кадырова - Апти Алаудинов и Рамзан Цицулаев. Также под санкции попали заместитель премьер-министра Татарстана Мидхат Шагиахметов, гендиректор "Ульяновского автомобильного завода" и десятки человек, связанных с поставками электронных компонентов для оружейной промышленности РФ.

Под Изюмом произошло тройное ДТП со многими жертвами

На трассе возле села Новопавловка Изюмского района Харьковской области утром 7 декабря столкнулись сразу 3 автомобиля: легковушка Mitsubishi, микроавтобус Nissan Primastar и грузовик TATRA, рассказали в ГСЧС. В результате аварии погибли 6 человек.

В полиции уточнили, что жертвами стали водитель и пассажиры микроавтобуса. Двое водителей других автомобилей были госпитализированы с множественными травмами (ранее чрезвычайники говорили о 5 травмированных). Было возбуждено уголовное производство по факту нарушения ПБДД.

Япония готова выделить 4,5 млрд долларов в помощь Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна готова предоставить дополнительные средства в поддержку Украины. Речь идет о 4,5 млрд долларов. Эти деньги планируется направить на восстановление в Украине после российской агрессии.

В Британии поддержали конфискацию активов РФ в пользу Украины

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил о поддержке идеи использовать российские активы для восстановления Украины. Это будет аванс по вопросу репараций.

Первые грузовики отправились из Польши по железной дороге в Украину в обход блокады

В "Укрзализныце" заявили об отправке в Польшу первого контрейлерного поезда с грузовиками. В его составе 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с полуприцепами.

Поезд курсирует по маршруту Скнилов (Украина) - Славкув (Польша).

США в декабре передадут Украине все заказанные комплексы Vampire

Командование Военно-морских сил США заявило, что в этом месяце завершат поставки всех заказанных комплексов Vampire для обнаружения и перехвата беспилотников. Речь идет о 14 единицах этой техники.

"Вампиры", которые получит Украина, установлены на шасси многоцелевого внедорожника "Хамви".

Зеленский анонсировал принятие важных законов на пути в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Верховная Рада должна проголосовать за критически важные законы. Они необходимы для вступления страны в Евросоюз.

Глава государства отметил, что это касается и того, что от Украины ожидают в отношениях с кредиторами, и того, что страна должна сделать в рамках подготовки начала переговоров с ЕС.

Комитет парламента Болгарии одобрил поставку Украине ракет и подготовку пилотов на F-16

Комитет обороны парламента Болгарии 7 декабря после долгих дебатов согласовал предоставление Украине неисправных зенитных ракет. А также одобрил помощь в подготовке пилотов на F-16, в том числе с использованием болгарского воздушного пространства.

В Австралии намекнули на новую поставку Украине бронетранспортеров Bushmaster

Посол Австралии в Украине Брюс Эдвардс отметил, что страна гордится признанием Bushmaster среди ключевой военной помощи, предоставленной ВСУ. Дипломат намекнул на новую военную поставку и призвал "распаковывать еще до 25 декабря".