САУ Caesar и не только. Украина получит от Франции новую военную помощь, - Зеленский
Украина получит от Франции новый пакет военной помощи, в которую войдут артиллерийские установки Caesar.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.
"Благодарен за всю ту чрезвычайно точную и сильную помощь", - сказал президент.
По его словам, Украина получит еще один важный пакет военной поддержки.
В него войдут артиллерийские снаряды, самоходные артиллерийские системы Caesar и дополнительное усиление ПВО.
Соглашение о гарантиях безопасности
Напомним, сегодня, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию.
Он уже встретился с президентом Эммануэлем Макроном. Лидеры подписали соглашение о гарантиях безопасности для нашей страны.
Макрон заявил, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины, которое сегодня, 16 февраля, было подписано с Францией, будет действовать 10 лет.
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