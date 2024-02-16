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Россияне применяют в Авдеевке фосфорные снаряды, горят цистерны с мазутом (видео)

Авдеевка, Пятница 16 февраля 2024 10:05
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Россияне применяют в Авдеевке фосфорные снаряды, горят цистерны с мазутом (видео) Фото: россияне применяют в Авдеевке фосфорные снаряды (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска используют в Авдеевке фосфорные снаряды. В результате происходит возгорание цистерн с мазутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на третью отдельную штурмовую бригаду в Telegram.

Воины показали кадры с коксохимического завода в Авдеевке. Там вспыхнули цистерны с мазутом из-за обстрела фосфорными снарядами. Ядовитый смог распространяется по всей территории завода.

Бойцы третьей штурмовой сообщают, что оккупанты днем и ночью обстреливают город из артиллерии и РСЗО, сбрасывают по 60 авиационных бомб. Беспрерывно продолжаются штурмы на бронированной технике и нашествия пехоты противника.

"Но наши подразделения продолжают достойно противостоять противнику, ведут оборону и наносят врагу рекордные потери", - говорится в сообщении.

Ситуация в Авдеевке

Оккупационные войска пытаются "взять" Авдеевку с осени 2023 года. Известно, что захватчикам удалось зайти в город. Ситуация на этом направлении приближается к критической.

Вчера третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

В третьей штурмовой подчеркивают, что удерживают оборонительные позиции в Авдеевке, но оккупанты привлекли к боям силы двух регулярных армий, а соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1.

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