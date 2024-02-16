Больше 1200 за сутки. Потери РФ превысили 400 тысяч военных

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 16 февраля, составили 1210 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 400 300 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 23 танка и 39 ББМ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 400300 (+1210) человек ликвидировано;

танков - 6465 (+23) ед.;

боевых бронированных машин - 12129 (+39) ед;

артиллерийских систем - 9641 (+21) ед.;

РСЗО - 984 ед.;

средства ПВО - 671 ед.;

самолетов - 332 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7408 (+4) ед.;

крылатые ракеты - 1895 (+13) ед.;

корабли/катера - 25 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 12716 (+25) ед.;

специальная техника - 1528 (+4) ед.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 95 боевых столкновений. В Авдеевке бои продолжаются в черте города, командование усиливает подразделения и реализует маневр войсками на угрожающих направлениях.

При этом, в отчете Института изучения войны говорится, что в случае потенциального захвата Авдеевки, россияне не смогут быстро продвинуться и оккупировать крупные населенные пункты к западу от города. Войска агрессора понесли очень большие потери и для захвата новых территорий, им нужен длительный период восстановления и отдыха.