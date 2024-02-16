Больше 1200 за сутки. Потери РФ превысили 400 тысяч военных
Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 16 февраля, составили 1210 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 400 300 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 23 танка и 39 ББМ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 400300 (+1210) человек ликвидировано;
- танков - 6465 (+23) ед.;
- боевых бронированных машин - 12129 (+39) ед;
- артиллерийских систем - 9641 (+21) ед.;
- РСЗО - 984 ед.;
- средства ПВО - 671 ед.;
- самолетов - 332 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7408 (+4) ед.;
- крылатые ракеты - 1895 (+13) ед.;
- корабли/катера - 25 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 12716 (+25) ед.;
- специальная техника - 1528 (+4) ед.
Ситуация на фронте
В Украине на фронте в течение суток произошло 95 боевых столкновений. В Авдеевке бои продолжаются в черте города, командование усиливает подразделения и реализует маневр войсками на угрожающих направлениях.
При этом, в отчете Института изучения войны говорится, что в случае потенциального захвата Авдеевки, россияне не смогут быстро продвинуться и оккупировать крупные населенные пункты к западу от города. Войска агрессора понесли очень большие потери и для захвата новых территорий, им нужен длительный период восстановления и отдыха.
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